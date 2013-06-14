Следующий сезон «Амкар» может начать с минус шестью очками

Posted 14 июня 2013, 04:22
Published 14 июня 2013, 04:22
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
«Амкар» может быть наказан снятием шести очков за неисполнение обязательств по условиям перехода из московского «Локомотива» нападающего Александра Маренича, сообщает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на агента футболиста Александра Калягина.
Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков обязал клуб выполнить все условия перед Калягиным ещё 26 февраля, а 13 апреля 2013 года Палата по разрешению споров РФС обязала расплатиться в течение 14 дней. Также «Амкару» вынесен штраф в размере 150 тыс. рублей.
Вчера, 13 июня, Палата обратилась в исполком РФС с представлением о снятии шести очков с «Амкара» в следующем розыгрыше Премьер-Лиги, сообщает портал.
«Это связано с переходом Маренича из «Локомотива» в «Амкар» в январе 2012 года. Палата признала его переход состоявшимся, в то время как «Амкар» настаивал на том, что ничего об этой сделке не знает и ничего не подписывал. Что игрок приезжал в команду на просмотр» — приводит портал слова Калягина.