Следующий сезон «Амкар» может начать с минус шестью очками

«Это связано с переходом Маренича из «Локомотива» в «Амкар» в январе 2012 года. Палата признала его переход состоявшимся, в то время как «Амкар» настаивал на том, что ничего об этой сделке не знает и ничего не подписывал. Что игрок приезжал в команду на просмотр» — приводит портал слова Калягина.