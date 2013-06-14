В Перми запускается Центр продюсирования городских инициатив

Тематика проектов может быть самая разнообразная: благотворительность, экология, развитие городской среды, открытие новых публичных площадок, проведение городских мероприятий. Главные требования к идеям — это некоммерческий подход и продуктивность. Авторы идей могут присылать свои заявки на участие, заполнив анкету.