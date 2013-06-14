В Перми запускается Центр продюсирования городских инициатив

Posted 14 июня 2013, 04:54
Published 14 июня 2013, 04:54
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Сегодня, 14 июня, Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) и Фонд «Дедморозим» запускают Центр продюсирования городских инициатив. Задачей Продцентра является поддержка идей и проектов горожан по улучшению жизни в Перми.
Тематика проектов может быть самая разнообразная: благотворительность, экология, развитие городской среды, открытие новых публичных площадок, проведение городских мероприятий. Главные требования к идеям — это некоммерческий подход и продуктивность. Авторы идей могут присылать свои заявки на участие, заполнив анкету.
В Продцентре новых городских активистов научат секретам успешной реализации проекта: как находить средства, работать в команде, взаимодействовать с властью, продвигать свои инициативы. В качестве ведущих семинаров и кураторов групп выступят организаторы успешных некоммерческих проектов.
Заявки на участие принимаются до 20 июня. А уже сегодня, в 18.00, состоится презентация Центра продюсирования в антикафе «Альтернатива».