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Posted 14 июня 2013, 04:54

Published 14 июня 2013, 04:54

Modified 2 марта 2023, 18:04

Updated 2 марта 2023, 18:04

В Перми запускается Центр продюсирования городских инициатив

14 июня 2013, 04:54
Продцентр призван поддерживать идеи и проекты пермяков по улучшению жизни в городе.

Сегодня, 14 июня, Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) и Фонд «Дедморозим» запускают Центр продюсирования городских инициатив. Задачей Продцентра является поддержка идей и проектов горожан по улучшению жизни в Перми.

Тематика проектов может быть самая разнообразная: благотворительность, экология, развитие городской среды, открытие новых публичных площадок, проведение городских мероприятий. Главные требования к идеям — это некоммерческий подход и продуктивность. Авторы идей могут присылать свои заявки на участие, заполнив анкету.

Элина Еренко, координатор Продцентра:Мы обратили внимание на то, что многие люди хотят что-то организовать в городе, будь то ярмарка или клуб по интересам. Но лишь малая часть идей в итоге реализуется. Люди не знают, с чего начать, куда пойти, чем вообще в городе можно пользоваться, и, конечно, где найти деньги и единомышленников. Мы хотим поддержать носителей идей на ключевом этапе запуска инициативы вплоть до получения первых успешных результатов.

В Продцентре новых городских активистов научат секретам успешной реализации проекта: как находить средства, работать в команде, взаимодействовать с властью, продвигать свои инициативы. В качестве ведущих семинаров и кураторов групп выступят организаторы успешных некоммерческих проектов.

Заявки на участие принимаются до 20 июня. А уже сегодня, в 18.00, состоится презентация Центра продюсирования в антикафе «Альтернатива».

#Общество#Центр
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