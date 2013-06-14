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Posted 14 июня 2013, 11:11

Published 14 июня 2013, 11:11

Modified 2 марта 2023, 18:04

Updated 2 марта 2023, 18:04

В Пермском крае перед судом предстанет азербайджанец, совершивший преступление 12 лет назад

14 июня 2013, 11:11
В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Республики Азербайджан. Мужчина обвиняется в совершении убийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

23 июля 2001 года в своей квартире, в ходе совместного распития спиртного между 43-летним мужчиной и его 31-летней сожительницей произошла ссора. Обвиняемый избил женщину до смерти.

После совершенного преступления мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Спустя 12 лет мужчину задержали в одном из населенных пунктов Республики Татарстан.

#Происшествия
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