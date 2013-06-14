В Пермском крае перед судом предстанет азербайджанец, совершивший преступление 12 лет назад

В настоящее время мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Республики Азербайджан. Мужчина обвиняется в совершении убийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю. 23 июля 2001 года в своей квартире, в ходе совместного распития спиртного между 43-летним мужчиной и его 31-летней сожительницей произошла ссора. Обвиняемый избил женщину до смерти. После совершенного преступления мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Спустя 12 лет мужчину задержали в одном из населенных пунктов Республики Татарстан.