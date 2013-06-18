Купание на пермских пляжах могут запретить

Posted 18 июня 2013, 11:17
Published 18 июня 2013, 11:17
Modified 2 марта 2023, 18:03
Updated 2 марта 2023, 18:03
В мае-июне 2013 года специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» обследовали места массового отдыха населения на воде, которые определены администрацией Перми для массового отдыха.
Напомним, это — пляж в Ленинском районе на правом берегу Камы у автомоста, пляж на Мотовилихинском пруду, пляж в районе КамГЭС в Орджоникидзевском районе, пляж на Сылве в поселке Новые Ляды.
По результатам исследования было установлено, что качество почвы на всех пляжах отвечает требованиям санитарных норм, чего нельзя сказать о воде. У специалистов оказались претензии к каждому водоему.
Информация о качестве воды в местах массового отдыха населения была направлена в адрес главы администрации Перми с предложением принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов для купания, сообщает пермский Роспотребнадзор.