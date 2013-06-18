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Posted 18 июня 2013, 11:17

Published 18 июня 2013, 11:17

Modified 2 марта 2023, 18:03

Updated 2 марта 2023, 18:03

Купание на пермских пляжах могут запретить

18 июня 2013, 11:17
Пробы воды в официально разрешенных местах купания пермяков не соответствуют необходимым нормам.

В мае-июне 2013 года специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» обследовали места массового отдыха населения на воде, которые определены администрацией Перми для массового отдыха.

Напомним, это — пляж в Ленинском районе на правом берегу Камы у автомоста, пляж на Мотовилихинском пруду, пляж в районе КамГЭС в Орджоникидзевском районе, пляж на Сылве в поселке Новые Ляды.

По результатам исследования было установлено, что качество почвы на всех пляжах отвечает требованиям санитарных норм, чего нельзя сказать о воде. У специалистов оказались претензии к каждому водоему.

Информация о качестве воды в местах массового отдыха населения была направлена в адрес главы администрации Перми с предложением принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов для купания, сообщает пермский Роспотребнадзор.

#Общество#Пляж#Купальный сезон
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