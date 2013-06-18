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Posted 18 июня 2013, 12:14

Published 18 июня 2013, 12:14

Modified 2 марта 2023, 18:03

Updated 2 марта 2023, 18:03

Слово «tweet» вошло в Оксфордский словарь досрочно

18 июня 2013, 12:14
Обычно термину нужно пробыть в обиходе хотя бы 10 лет, чтобы попасть в словарь.

Но для «tweet» (в значениях «твит», «твитнуть», «затвитить») решили сделать исключение, так как оно уже достаточно прижилось. Об этом говорится в официальном заявлении главного редактора словаря Джона Симпсона.

Кроме «твита» в словарь попали также слова «follow» (подписаться), «follower» (подписчик) и «redirect» (переадресовка). Всего Оксфордский словарь обзавелся 1200 новыми словами.

Напомним, сервис микроблогов Twitter был запущен в 2006 году. По состоянию на 2012 год в сервисе было зарегистрировано более 500 млн пользователей по всему миру.

Оксфордский словарь считается одним из самых авторитетных изданий английского языка в мире. Он издается с 1884 года и регулярно пополняется новыми словами.

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