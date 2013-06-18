Слово «tweet» вошло в Оксфордский словарь досрочно

Posted 18 июня 2013, 12:14
Published 18 июня 2013, 12:14
Modified 2 марта 2023, 18:03
Updated 2 марта 2023, 18:03
Но для «tweet» (в значениях «твит», «твитнуть», «затвитить») решили сделать исключение, так как оно уже достаточно прижилось. Об этом говорится в официальном заявлении главного редактора словаря Джона Симпсона.
Кроме «твита» в словарь попали также слова «follow» (подписаться), «follower» (подписчик) и «redirect» (переадресовка). Всего Оксфордский словарь обзавелся 1200 новыми словами.
Напомним, сервис микроблогов Twitter был запущен в 2006 году. По состоянию на 2012 год в сервисе было зарегистрировано более 500 млн пользователей по всему миру.
Оксфордский словарь считается одним из самых авторитетных изданий английского языка в мире. Он издается с 1884 года и регулярно пополняется новыми словами.