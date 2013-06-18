Волжские закаты, Йошкин Кот и удар в зад: тестируем новую SKODA Octavia

Posted 18 июня 2013, 04:30
Published 18 июня 2013, 04:30
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
«Красный сменился зеленым, включаю первую, едва трогаюсь, и — удар! Неужели заглох…» — вспоминает коллега, бывший в тот злополучный момент за рулем. Будете в Чебоксарах — уезжайте со светофоров как можно скорее. Пилоты местных рейсовых автобусов любят на досуге подтолкнуть кого-нибудь. Для скорости, так сказать.
Прошлое поколение Skoda Octavia было хоть внешне и незатейливым, но по совокупности качеств автомобиль оказывался настолько близок к эталону, что непросто было придумать, что здесь менять-то нужно. «Воздуха» в салоне было предостаточно, багажник самый просторный в классе, опциями не обижена… Подвеску перенастроить? Ради бога, не надо! Двигатели поменять? Тем более!
«Октавия» даже в новом поколении осталась сама собой. Тот же огромный багажник, та же
скромная практичная отделка салона. Знакомо все, марка и модель угадываются с закрытыми глазами и моментально. Чтобы заметить главное — мелочи — нужно какое-то время.
Это все та же прекрасная Octavia, в новых рифленых формах, с новой оптикой и чуть измененными настройками моторов и подвески. Она стала чуть тверже в облике, но чуть мягче в повадках. Фирменная собранность, упругость подвесок не канули в Лету, но уступили место более расслабленным настройкам. Крупные ямы и дорожную мелочь машина теперь переваривает более стойко, кочки скругляет нежнее, к грунтовым дорогам относится безразлично.
В тест-парке у пермских дилеров находятся идентичные машины. В «Авто Республике» на Г.Хасана, в «НЭКСТ Авто» в Камской долине и в «Праге Моторс» на шоссе Космонавтов вы найдете SKODA Octavia в самой дорогой модификации — с DSG, топовым 180-сильным мотором и многорычажной подвеской сзади. В нашем заезде по маршруту Казань — Йошкар-Ола — Чебоксары мы проверили, так ли уж отличаются версии с балкой и как ведут себя в длинных перегонах менее мощные силовые агрегаты. Но начнем с того же 180-сильного мотора в паре с механической коробкой передач.
В гражданских режимах на трассе М7 наша «Октавия» проявляла себя с максимальным достоинством. Да и к чему суета с обгонами, если у тебя под капотом приемистый мотор с турбиной — это запросто и в любой момент, разрешенный ПДД. С этим здесь строго. Камеры смотрят с каждого столба, а легендами о грозных и беспощадных татарских гаишниках разве что малых детей не пугают.
Суровый для автомобилистов Татарстан становится приветливым, стоит выставить на круиз-контроле 90 км/ч. Республика чак-чака, эчпочмаков, тушеной конины и строящихся дорог. У них, что не год, то повод улучшить мир вокруг себя: 1000-летие Казани, например, а теперь вот Всемирная универсиада. Народная поговорка говорит: «Русского потрешь — найдешь татарина». В самобытном Татарстане в раной степени можно услышать и русскую, и татарскую речь, а религиозная жизнь христиан и мусульман ни чуть не мешает друг другу.
Меняем коня на этой переправе. Теперь у нас «Октавия» с мотором 1.4 TSI и все той же «механикой». За такой машиной очередь желающих выстроится поболее, чем за версию с топововым мотором. Он и в расходе экономичнее оказывается, и по налоговой ставке — выгоднее. Но этот мотор не стоит путать с тем, что был раньше. У сегодняшнего — облегченный блок цилиндров из алюминиевого сплава, перепускной клапан и интеркулер новые, система охлаждения двухконтурная, более эффективная, чем прежде. Уступает ли этот 140-сильник топовому двигателю?
Вместе с тем, этот агрегат вполне может заменить 1.8, без шуток. В плане паспортного разгона он проигрывает топовому двигателю всего секунду, по эластичности несколько не дотягивает, а при старте с места (в версии с МКПП) слегка напрягает более ощутимой турбоямой. Зато при покупке выгоднее на 75 000, ежегодно на налоге сохранит еще копеечку, и на топливе не разорит. Наши флегматичные коллеги из метеоритной столицы — Челябинска — умудрились уложиться в загородном цикле в 6,2 литра/100 км пути, у нас значения оказались чуть выше — 8,3 л/100 км, но и рывков по трассе пришлось совершать гораздо больше. Слишком уж много на трассах попадалось фур и нерасторопных автовладельцев.
Кто ездил по М7 в разгар летних ремонтов за караваном фур, нас поймет.
В общем, удачный рецепт Skoda Octavia мы вывели: 140 сил и 250 нМ тяги младшего двигателя вполне хватает даже для длинных пробросов по просторам России. Коробка передач — на свой вкус. И цвет непременно серебристый, классика словно по Пушкину.
А мы, между тем, уже в республике Марий Эл. Край потрясающей чистоты и красоты. Говорят, что марийские реки Вонча и Уба являются одними из самых чистейших в мире. Удивительные здесь и люди: марийцы сумели сохранить языческую веру, соседствуя с православными русскими и татарами-мусульманами. Самобытна и местная кухня, отдаленно напоминающая польскую.
В общем, понамешано в столице Марий-Эл всего и всякого. И на взгляд какого-нибудь утонченного эстета такая эклектика — мешанина и безвкусица с цыганщиной. Зато из убогой провинции здесь сделали сверкающий и уютный город.
Под вечер нас встречает объятиями чувашская мать-покровительница. Практически Рио, только с национальным чувашским колоритом и в аутентичных одеждах. Мы в Чебоксарах. Здесь родился легендарный комдив Красной Армии Василий Чапаев. Сюда мечтали отправиться герои Ильфа и Петрова: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар… А? Это будет очень эффектно!».
Чувашия — три солнца гостеприимства на гербе республики, старейшие в России дубы, 19 веков пивоваренных традиций и потрясающая местная кухня: паштеты, вареники, домашние колбаски… Правда, предпочтения больше отдается рыбе и баранине. Так что официант, принесший блюдо с тушеным мясом, не прошепчет вкрадчиво на ухо: «Ваша лошадка». Здесь, как и везде на Волге, — чисто, уютно, провинциально, размеренно и очень, очень светло. Закаты — романтичны, рассветы — вдохновляющи.
Только чебоксарский автобус оказался негостеприимным, см.выше. Но и здесь есть плюсы, завершаем маршрут в машине техгруппе — такой же новой «Октавии», с 1.4 и «механикой», но загруженной под самую завязку и в салоне, и в багажнике. Динамика, кстати, ни чуть не меняется — турбина также бодро разгоняет машину. Делаем вывод, что Октавия даже с 1.4 — новым 140 сильным 1.4 — бодра и весела хоть с одним водителем и его айпадом, хоть с племянниками и тещей с рассадой. И рассматриваем детали.
Еще сотня километров осталась позади. Успели не только детали подметить, но и даже поспать — не трясет, знаете ли. А на горизонте — прямо как в сказке: «Ветер весело шумит, судно весело бежит, мимо острова Буяна, к царству славного Салтана…». Местные жители любят говорить, что свой остров Буян поэт Пушкин придумал, увидев однажды Свияжск.
В Поволжье вообще все края и окраины прекрасны. Особенно прекрасным оказался наш маршрут «На стыке культур». За двое суток получаешь невероятную массу впечатлений и эмоций от увиденного. Русское Поволжье впечатляет не меньше Барселон и Праг — настолько оно шедеврально и разнообразно, что провести тут даже не день-два, а целый отпуск — дело вполне себе приятное. И лучше объехать его на машине. И совсем хорошо — на такой, как была у нас. Skoda Octavia по-прежнему отличный выбор для тех, кому нужно все и сразу. В том числе в путешествиях.
Skoda Octavia: комплектации и цены
Базовое исполнение, по традиции, весьма демократично по цене — от 589 000 рублей за версию с МКПП и мотором 1.2 TSI мощностью в 105 л.с. Фронтальные подушки безопасности, АБС, адаптированная подвеска для плохих дорог в комплекте. В пакете за 42 000 рублей доступны кондиционер и медиасистема. Доплата за роботизированную трансмиссию DSG составит еще 58 000 рублей, с ней же в комплекте вы получите системы стабилизации и помощи трогания в гору. Версия с мотором 1,4 л (140 сил) стартует с 764 900 рублей, а с великолепным 1,8 (180 сил) — от 839 900 на механике. Редкий случай: Skoda сразу предлагает дизель — двухлитровый, 143-сильный. Такие машины начинаются от 924 900 рублей.
Стоит ли новая Skoda Octavia этих денег? Мы считаем, что очень даже стоит. Ведь конкуренты, если вглядеться, не дешевле. И при этом: Astra теснее, Cerato и Elantra слабее, C4 sedan менее удобен внутри, а Focus меньше и так же хорош на ходу разве что в связке дизеля и робота PowerShift. Что тоже выйдет не дешевле «Октавии». Skoda опять перехитрила всех, сделав свой лифтбэк почти по всем параметрам нет-нет, да лучше, чем у соперников. А раз так, то и стоить она должна не три копейки. Не поленитесь, прокатитесь сами и сравните с конкурентами.
Разглядеть Skoda Octavia и красоты Поволжья подробнее можно в Фотогалерее ниже: