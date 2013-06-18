Волжские закаты, Йошкин Кот и удар в зад: тестируем новую SKODA Octavia

Вместе с тем, этот агрегат вполне может заменить 1.8, без шуток. В плане паспортного разгона он проигрывает топовому двигателю всего секунду, по эластичности несколько не дотягивает, а при старте с места (в версии с МКПП) слегка напрягает более ощутимой турбоямой. Зато при покупке выгоднее на 75 000, ежегодно на налоге сохранит еще копеечку, и на топливе не разорит. Наши флегматичные коллеги из метеоритной столицы — Челябинска — умудрились уложиться в загородном цикле в 6,2 литра/100 км пути, у нас значения оказались чуть выше — 8,3 л/100 км, но и рывков по трассе пришлось совершать гораздо больше. Слишком уж много на трассах попадалось фур и нерасторопных автовладельцев.