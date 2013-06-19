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Posted 19 июня 2013, 11:46

Published 19 июня 2013, 11:46

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

К открытию движения по Героев Хасана кольцевая развязка будет почти готова

19 июня 2013, 11:46
Сюжет
Пермские дороги
Две трети работ по организации кольцевого движения будут выполнены в период текущего закрытия улицы.

В настоящее время на улице Героев Хасана полностью закрыто движение на участке от ПНИТИ до Усольской. Там ведутся работы по переустройству тепломагистрали, идущей от ТЭЦ-6, а также работы по устройству проезжей части в шесть полос движения. Позднее начнутся работы по переустройству пересечения улицы Героев Хасана с Хлебозаводской.

«За этот небольшой период времени полного перекрытия улиц Героев Хасана мы сделаем три четверти работ по устройству кругового движения» — объяснил главный инженер «Пермблагоустройства» Матвей Чувашов. Работы по сопряжению проезжих частей и обустройства освещения можно будет выполнить уже после открытия движения по Героев Хасана. Первый этап реконструкции улицы в соответствии с контрактом будет сдан в 2013 году.

Матвей Чувашов:Планируем открыть движение по направлению в город на всю ширину новой проезжей части. Габариты новой проезжей части позволят нам запустить в четырехполосном формате движение, проезжая часть будет доделана в 2014 году.

На втором участке реконструкции — от Усольской по направлению выезда из города — ведутся работы по переустройству коммуникаций, проезжей части, трамвайного полотна. Трамвайная линия должны будет запущена в эксплуатацию в ноябре 2013 года, а остальные работы будут продолжаться до 2014 года в соответствии с контрактом на реконструкцию улицы и графиком работ.

Кроме того, в «Пермблагоустройстве» сообщили, что после открытия движения по улице Героев Хасана будет закрыто движение по улице Коломенской. Подробности о грядущем закрытии улицы Коломенской читайте на Properm.ru в ближайшее время.

Фото: Илья Черепанов

#Мнения#Авто#Пермские дороги#Городская среда
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