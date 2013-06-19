К открытию движения по Героев Хасана кольцевая развязка будет почти готова

«За этот небольшой период времени полного перекрытия улиц Героев Хасана мы сделаем три четверти работ по устройству кругового движения» — объяснил главный инженер «Пермблагоустройства» Матвей Чувашов. Работы по сопряжению проезжих частей и обустройства освещения можно будет выполнить уже после открытия движения по Героев Хасана. Первый этап реконструкции улицы в соответствии с контрактом будет сдан в 2013 году.