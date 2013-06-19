К открытию движения по Героев Хасана кольцевая развязка будет почти готова

Posted 19 июня 2013, 11:46
Published 19 июня 2013, 11:46
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
В настоящее время на улице Героев Хасана полностью закрыто движение на участке от ПНИТИ до Усольской. Там ведутся работы по переустройству тепломагистрали, идущей от ТЭЦ-6, а также работы по устройству проезжей части в шесть полос движения. Позднее начнутся работы по переустройству пересечения улицы Героев Хасана с Хлебозаводской.
«За этот небольшой период времени полного перекрытия улиц Героев Хасана мы сделаем три четверти работ по устройству кругового движения» — объяснил главный инженер «Пермблагоустройства» Матвей Чувашов. Работы по сопряжению проезжих частей и обустройства освещения можно будет выполнить уже после открытия движения по Героев Хасана. Первый этап реконструкции улицы в соответствии с контрактом будет сдан в 2013 году.
На втором участке реконструкции — от Усольской по направлению выезда из города — ведутся работы по переустройству коммуникаций, проезжей части, трамвайного полотна. Трамвайная линия должны будет запущена в эксплуатацию в ноябре 2013 года, а остальные работы будут продолжаться до 2014 года в соответствии с контрактом на реконструкцию улицы и графиком работ.
Кроме того, в «Пермблагоустройстве» сообщили, что после открытия движения по улице Героев Хасана будет закрыто движение по улице Коломенской. Подробности о грядущем закрытии улицы Коломенской читайте на Properm.ru в ближайшее время.
Фото: Илья Черепанов