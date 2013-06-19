Марат Гельман узнал о своем увольнении из СМИ

Сам Марат Гельман, который сейчас находится в Москве, сообщил Properm.ru, что об увольнении узнал от представителей СМИ. По словам пока еще директора PERMM, никто из официальных лиц еще не сообщал ему о расторжении договора. Получить комментарий от Игоря Гладнева пока не удалось.