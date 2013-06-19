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Posted 19 июня 2013, 05:49

Published 19 июня 2013, 05:49

Modified 2 марта 2023, 18:03

Updated 2 марта 2023, 18:03

Марат Гельман узнал о своем увольнении из СМИ

19 июня 2013, 05:49
Сюжет
Permm
Решение расторгнуть трудовой договор с директором музея PERMM принял министр культуры края Игорь Гладнев.

Сегодня, 19 июня, пермские СМИ написали о расторжении договора с Маратом Гельманом, который занимал пост директора КГАУ «Музей современного искусства PERMM». Решение уволить галериста принял и.о. министра культуры края Игорь Гладнев. Как сообщают в пресс-службе министерства культуры , уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора музея.

Сам Марат Гельман, который сейчас находится в Москве, сообщил Properm.ru, что об увольнении узнал от представителей СМИ. По словам пока еще директора PERMM, никто из официальных лиц еще не сообщал ему о расторжении договора. Получить комментарий от Игоря Гладнева пока не удалось.

Напомним, после закрытия скандальной выставки Василия Слонова Марат Гельман сам заявлял о том, что по окончании фестиваля «Белые ночи» сам готов поставить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с пермскими властями.

#Общество#Permm#Гельман
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