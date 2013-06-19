Марат Гельман узнал о своем увольнении из СМИ

Posted 19 июня 2013, 05:49
Published 19 июня 2013, 05:49
Modified 2 марта 2023, 18:03
Updated 2 марта 2023, 18:03
Сегодня, 19 июня, пермские СМИ написали о расторжении договора с Маратом Гельманом, который занимал пост директора КГАУ «Музей современного искусства PERMM». Решение уволить галериста принял и.о. министра культуры края Игорь Гладнев. Как сообщают в пресс-службе министерства культуры , уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора музея.
Сам Марат Гельман, который сейчас находится в Москве, сообщил Properm.ru, что об увольнении узнал от представителей СМИ. По словам пока еще директора PERMM, никто из официальных лиц еще не сообщал ему о расторжении договора. Получить комментарий от Игоря Гладнева пока не удалось.
Напомним, после закрытия скандальной выставки Василия Слонова Марат Гельман сам заявлял о том, что по окончании фестиваля «Белые ночи» сам готов поставить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с пермскими властями.