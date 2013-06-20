properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2013, 10:28

Published 20 июня 2013, 10:28

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

Игорь Аверкиев об увольнении Гельмана: Высокопоставленные трусы победили хитрого хама

20 июня 2013, 10:28
Сюжет
Permm
Эксперт гражданской палаты прокомментировал ситуацию с увольнением директора музея современного искусства «PERMM».

Свои размышления на тему увольнения Марата Гельмана, «культурного безвременья», трусов и хитрецов Игорь Аверкиев опубликовал на сайте Пермской гражданской палаты.

Игорь Аверкиев:

«Никчёмные высокопоставленные трусы» иногда принимают правильные решения, но всегда безнадёжно поздно и с максимальным ущербом для окружающих.

Марат Гельман окончательно уходит из Перми именно так, как и хотел: героем и жертвой произвола (цензуры), борцом с чиновной тупостью и мракобесием. Вместо того, чтобы год назад его красиво и солидно изгнать под новую «политику пермского культурного возрождения», его сегодня трусливо и суетно «уходят» под «ничто» — под полное отсутствие какой бы то ни было «культурной воли». Игорь Гладнев и Вячеслав Торчинский — просто «гении» этого «отсутствия».

Совместными усилиями хитрого Гельмана и малодушного Басаргина Пермь медленно, но верно погружается в «культурное безвременье": местные реальные таланты всё более «склонны к побегу» или погружаются в творческую летаргию, а на культурные пустоты всё активнее претендуют бездарности и болтливые мракобесы. Одно «успокаивает» — похоже, это общероссийский тренд.

#Общество#Permm#Марат гельман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика