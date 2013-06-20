Игорь Аверкиев об увольнении Гельмана: Высокопоставленные трусы победили хитрого хама

Марат Гельман окончательно уходит из Перми именно так, как и хотел: героем и жертвой произвола (цензуры), борцом с чиновной тупостью и мракобесием. Вместо того, чтобы год назад его красиво и солидно изгнать под новую «политику пермского культурного возрождения», его сегодня трусливо и суетно «уходят» под «ничто» — под полное отсутствие какой бы то ни было «культурной воли». Игорь Гладнев и Вячеслав Торчинский — просто «гении» этого «отсутствия».