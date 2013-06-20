Игорь Аверкиев об увольнении Гельмана: Высокопоставленные трусы победили хитрого хама

Posted 20 июня 2013, 10:28
Published 20 июня 2013, 10:28
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
Свои размышления на тему увольнения Марата Гельмана, «культурного безвременья», трусов и хитрецов Игорь Аверкиев опубликовал на сайте Пермской гражданской палаты.
Игорь Аверкиев:
«Никчёмные высокопоставленные трусы» иногда принимают правильные решения, но всегда безнадёжно поздно и с максимальным ущербом для окружающих.
Марат Гельман окончательно уходит из Перми именно так, как и хотел: героем и жертвой произвола (цензуры), борцом с чиновной тупостью и мракобесием. Вместо того, чтобы год назад его красиво и солидно изгнать под новую «политику пермского культурного возрождения», его сегодня трусливо и суетно «уходят» под «ничто» — под полное отсутствие какой бы то ни было «культурной воли». Игорь Гладнев и Вячеслав Торчинский — просто «гении» этого «отсутствия».
Совместными усилиями хитрого Гельмана и малодушного Басаргина Пермь медленно, но верно погружается в «культурное безвременье": местные реальные таланты всё более «склонны к побегу» или погружаются в творческую летаргию, а на культурные пустоты всё активнее претендуют бездарности и болтливые мракобесы. Одно «успокаивает» — похоже, это общероссийский тренд.