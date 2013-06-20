УБРиР признан лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга

Как сообщалось ранее, в 2012 году УБРиР перечислил в бюджетную систему Российской Федерации в качестве налоговых платежей 998,773 млн рублей. В том числе, в бюджет Свердловской области банк направил почти 800 млн рублей, из них более 100 млн — в бюджет Екатеринбурга.