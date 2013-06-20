УБРиР признан лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга

Posted 20 июня 2013, 06:02
Published 20 июня 2013, 06:02
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
Администрация Екатеринбурга подвела итоги общегородского конкурса на звание лучшего налогоплательщика. В числе лидеров — компаний, перечисливших в муниципальный бюджет в 2012 году более 100 млн рублей, — Уральский банк реконструкции и развития.
При определении победителей жюри учитывало такие показатели как своевременная и полная уплата налогов, отсутствие просроченной неурегулированной кредиторской задолженности, увеличение объема выручки и рост прибыли по сравнению с предыдущим годом, увеличение суммы налоговых отчислений, а также своевременная выплата заработной платы.
Как сообщалось ранее, в 2012 году УБРиР перечислил в бюджетную систему Российской Федерации в качестве налоговых платежей 998,773 млн рублей. В том числе, в бюджет Свердловской области банк направил почти 800 млн рублей, из них более 100 млн — в бюджет Екатеринбурга.
Всего в конкурсе приняли участие 19 налогоплательщиков Екатеринбурга, которые были представлены в трех номинациях: крупные организации, заплатившие в бюджет свыше 100 млн рублей; малые и средние предприятия (не менее 10 млн рублей); индивидуальные предприниматели (не менее 3 млн рублей).