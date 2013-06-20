properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2013, 06:02

Published 20 июня 2013, 06:02

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

УБРиР признан лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга

20 июня 2013, 06:02
Банк перечислил в бюджет Екатеринбурга более 100 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общегородского конкурса на звание лучшего налогоплательщика. В числе лидеров — компаний, перечисливших в муниципальный бюджет в 2012 году более 100 млн рублей, — Уральский банк реконструкции и развития.

При определении победителей жюри учитывало такие показатели как своевременная и полная уплата налогов, отсутствие просроченной неурегулированной кредиторской задолженности, увеличение объема выручки и рост прибыли по сравнению с предыдущим годом, увеличение суммы налоговых отчислений, а также своевременная выплата заработной платы.

Как сообщалось ранее, в 2012 году УБРиР перечислил в бюджетную систему Российской Федерации в качестве налоговых платежей 998,773 млн рублей. В том числе, в бюджет Свердловской области банк направил почти 800 млн рублей, из них более 100 млн — в бюджет Екатеринбурга.

Всего в конкурсе приняли участие 19 налогоплательщиков Екатеринбурга, которые были представлены в трех номинациях: крупные организации, заплатившие в бюджет свыше 100 млн рублей; малые и средние предприятия (не менее 10 млн рублей); индивидуальные предприниматели (не менее 3 млн рублей).

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика