В Перми на тропу войны вышли автоэвакуаторы. Штрафстоянки тоже ждут!

Штрафстоянка должна обеспечить круглосуточное хранение задержанного ТС. Доступ собственника или его уполномоченного лица к ТС, находящемуся на штрафстоянке, осуществляется в присутствии лица, ответственного за хранение ТС. На штрафстоянке должен вестись учет задержанных транспортных средств, включающий полную информацию о дате и времени перемещения ТС, причинах его задержания. Кроме того, должны фиксироваться сведения о ТС, ФИО ответственных за хранение сотрудников, отметка о разрешившем выдачу задержанного ТС должностном лице, дата и время возврата задержанного ТС и информация о принявшем ТС лице.