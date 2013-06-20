В Перми на тропу войны вышли автоэвакуаторы. Штрафстоянки тоже ждут!

Posted 20 июня 2013, 14:00
Published 20 июня 2013, 14:00
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
Только за первый день работы эвакуаторов было вывезено 13 автомобилей. Немного: автоэвакуация велась на улице Ленина в зоне работы городка фестиваля «Белые ночи». В последующие дни автоэвакуаторы вместя с нарядами ДПС посетят и другие улицы города. Кто неправильно припарковался — погрузят и увезут.
Перемещение задержанного автомобиля в Перми нынче оценивается в 1 255,08 рублей. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2014 года. Стоимость хранения транспортного средства на штрафстоянке рассчитывается по типу транспортного средства. Оплата — почасовая.
|Вид ТС
|Тарифы с учетом НДС, руб/час
|ТС категории А
|9,59
|ТС категории B и D массой до 3,5 тонн
|19,17
|ТС категории D массой более 3,5 тонн, ТС категории С и Е
|38,34
|Негабаритные ТС
|57,51
Все машины, эвакуированные с улиц Перми, будут храниться в строго оговоренных местах. Юрлица, осуществляющие деятельность по эвакуации ТС и работе штрафстоянок, включены в специальный, отдельно утвержденный Реестр. Вот эти организации:
|Организация
|Контакты
|Полномочия
|ООО Уралавтоинструмент
|
Пермская, 6а (8–919–71–62–70); Леонова, 75 (247–49–57); Менжинского, 54 (284–38–55)
|Перемещение ТС на штрафстоянку, хранение и возврат задержанных ТС на территории Пермского городского округа
|ИП Сарапулов О.А.
|1-я Бахаревская, 58 (293–51–67)
|Перемещение ТС на штрафстоянку, хранение и возврат задержанных ТС на территории Пермского муниципального района
|ООО Дизель
|Менжинского, 54
|Хранение и возврат задержанных ТС на территории Пермского городского округа
|ИП Болдырева Н.К.
|Леонова, 75
|Хранение и возврат задержанных ТС на территории Пермского городского округа
|ИП Трошев А.Г.
|Пермская, 6а
|Хранение и возврат задержанных ТС на территории Пермского городского округа
|ООО Пермская компания
|Сибирская, 19 и Ленина, 38 (8–912–58–00–890); Толмачева, 3 (8–982–43–555–05)
|Перемещение ТС на штрафстоянку, хранение и возврат задержанных ТС на территории Пермского городского округа
Основной деятельностью автоэвакуаторов в Перми станет, безусловно, освобождение проезжих частей от неправильно припаркованных машин. Однако не парковкой единой: вновь работающая служба поможет ГИБДД в реализации наказаний и за другие нарушения ПДД и нарушения правил эксплуатации ТС, в случаях, когда КоАП разрешает применять задержание транспортного средства. Напомним некоторые из них, и сопутствующие им штрафы.
Езда без документов.
Управление ТС без водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. Карается штрафом в 100 рублей, а автомобиль помещается на штрафстоянку до предъявления водителем документов и оплаты штрафа.
Езда без права на управление ТС.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС. Передача управления лицу, не имеющему прав на управление ТС. За это налагается штраф в 2 500 рублей.
Водитель в состоянии опьянения.
Управление ТС в состоянии опьянения влечет лишение права управления ТС на срок 1,5–2 года. Управление ТС лицом в состоянии опьянения, не имеющим право на управление ТС либо лишенным этого права, влечет административный арест на срок до 15 суток либо штраф 5 000 рублей. Повторное совершение этих правонарушений карается лишением права на управление ТС на 3 года.
Отказ водителя от освидетельствования на состояние опьянения.
Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1,5–2 года.
Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет административный арест на срок до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров или вынужденной остановки, влечет наложение административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки влечет наложение административного штрафа в размере 1 500 рублей.
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле влечет наложение административного штрафа в размере 2 000 рублей.
Использование автомобиля с опасными неисправностями.
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда). Штраф от 300 до 500 рублей.
|Кроме того, задержать транспортное средство и отправить его на штрафстоянку возможно за нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов (статья 12.21.1 КоАП РФ) и нарушение правил перевозки опасных грузов (12.21.2 КоАП РФ).
Напоследок напомним о нюансах взаимоотношений с автоэвакуаторами и штрафстоянками, предусмотренных законодательством Пермского края. Должно быть так и не иначе:
При задержании транспортного средства его эвакуация на штрафстоянку может быть проведена на основании копии протокола о его задержании, включающего опись имущества, которое может находится в ТС. Перед помещением ТС на штрафстоянку автоэвакуаторщики должны опечатать конструктивно предусмотренные места доступа внутрь ТС.
Штрафстоянка должна обеспечить круглосуточное хранение задержанного ТС. Доступ собственника или его уполномоченного лица к ТС, находящемуся на штрафстоянке, осуществляется в присутствии лица, ответственного за хранение ТС. На штрафстоянке должен вестись учет задержанных транспортных средств, включающий полную информацию о дате и времени перемещения ТС, причинах его задержания. Кроме того, должны фиксироваться сведения о ТС, ФИО ответственных за хранение сотрудников, отметка о разрешившем выдачу задержанного ТС должностном лице, дата и время возврата задержанного ТС и информация о принявшем ТС лице.
Возврат задержанного ТС собственнику или его уполномоченному лицу производится на основании письменного разрешения о прекращении задержании ТС. Разрешение вы получите в городском полку ДПС после оплаты штрафа и расходов на эвакуацию и хранение.
Организация, осуществляющая деятельность штрафстоянки, обеспечивает собственнику ТС или его уполномоченному лицу возможность круглосуточно произвести оплату хранения и получить задержанное ТС.
При задержании ТС собственнику или его уполномоченному лицу сообщается о месте хранения ТС при вручении прокола о правонарушении или задержании ТС.
Если автомобиль был эвакуирован в отсутствии водителя, информацию о его месте хранения может получить собственник ТС или его уполномоченное лицо при обращении в дежурную часть управления МВД по городу Перми.