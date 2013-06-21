На Пушкина снова провалился грунт. Движение транспорта ограничено

Отметим, что недалеко от места происшествия, на перекрестке Пушкина-Куйбышева в марте этого года уже происходил провал грунта. Асфальт в этом месте не уложен до сих пор. Как отмечают в «Новогоре», коллектор, где произошла авария, построен в 1970-х годах. Санация данного трубопровода уже включена в план капитальных ремонтов на 2014 год.