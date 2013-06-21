На Пушкина снова провалился грунт. Движение транспорта ограничено

Posted 21 июня 2013, 10:17
Published 21 июня 2013, 10:17
Modified 2 марта 2023, 18:01
Updated 2 марта 2023, 18:01
Сотрудники компании «Новогор-Прикамье» ликвидируют последствия провала грунта, случившегося сегодня, 21 июня, на улице Пушкина напротив клинической больницы. Причина происшествия — обрушение свода на самотечном железобетонном коллекторе. В настоящее время место провала огорожено, вроводятся аварийные работы.
Движение транспорта на участке улицы Пушкина от Куйбышева до Попова в сторону центрального рынка происходит по одной полосе. Движение общественного транспорта от рынка в сторону Комсомольского проспекта перекрыто полностью. Водителям стоит заранее выбрать другие пути проезда. Работы планируют завершить к утру 22 июня.
Отметим, что недалеко от места происшествия, на перекрестке Пушкина-Куйбышева в марте этого года уже происходил провал грунта. Асфальт в этом месте не уложен до сих пор. Как отмечают в «Новогоре», коллектор, где произошла авария, построен в 1970-х годах. Санация данного трубопровода уже включена в план капитальных ремонтов на 2014 год.