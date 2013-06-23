Путин предупредил о последствиях демографического кризиса

Posted 23 июня 2013, 05:28
Published 23 июня 2013, 05:28
Modified 2 марта 2023, 18:01
Updated 2 марта 2023, 18:01
В ближайшее время Россия столкнется с серьезными последствиями демографического кризиса девяностых годов, предупредил глава государства Владимир Путин, выступая на Всемирном конгрессе по перинатальной медицине.
По словам президента, наша страна еще не ощутила последствия глубочайшего демографического кризиса, но они дадут о себе знать и в экономике, и в социальной сфере, и в промышленном развитии в ближайшие годы.
Президент подчеркнул, что охрана материнства и детства — это один из главных приоритетов государственной социальной политики, сообщает «Интерфакс». Огромная роль в этом, по его мнению, принадлежит перинатальной медицине. Путин пообещал, что в здравоохранение и дальше будут вкладываться значительные средства.