Алексей Улюкаев из Центробанка перешел в Правительство

Posted 24 июня 2013, 08:14
Published 24 июня 2013, 08:14
Modified 2 марта 2023, 18:00
Updated 2 марта 2023, 18:00
Первый заместитель Центробанка Алексей Улюкаев сегодня, 24 июня 2013 года, указом президента России назначен министром экономического развития».
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить с 24 июня 2013 г. Улюкаева Алексея Валентиновича Министром экономического развития Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — так звучит полный текст приказа.
Другим указом Андрей Белоусов, экс-министр экономического развития, назначен помощником президента Владимира Путина.