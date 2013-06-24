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Posted 24 июня 2013, 08:14

Published 24 июня 2013, 08:14

Modified 2 марта 2023, 18:00

Updated 2 марта 2023, 18:00

Алексей Улюкаев из Центробанка перешел в Правительство

24 июня 2013, 08:14
Сюжет
Кадровые перестановки
Первый заместитель председателя ЦБ назначен министром экономического развития.

Первый заместитель Центробанка Алексей Улюкаев сегодня, 24 июня 2013 года, указом президента России назначен министром экономического развития».

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить с 24 июня 2013 г. Улюкаева Алексея Валентиновича Министром экономического развития Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — так звучит полный текст приказа.

Другим указом Андрей Белоусов, экс-министр экономического развития, назначен помощником президента Владимира Путина.

#Банки#Кадровые перестановки#Цб#Минэкономразвития#Белоусов
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