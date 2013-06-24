Алексей Улюкаев из Центробанка перешел в Правительство

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить с 24 июня 2013 г. Улюкаева Алексея Валентиновича Министром экономического развития Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — так звучит полный текст приказа.