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Posted 24 июня 2013, 06:23

Published 24 июня 2013, 06:23

Modified 2 марта 2023, 18:00

Updated 2 марта 2023, 18:00

Автор закрытой выставки «Sochi 2014» намерен обратиться в прокуратуру

24 июня 2013, 06:23
Василий Слонов считает, что власти нарушили Конституцию, которая запрещает цензуру.

Красноярский художник Василий Слонов, вызвавший своей экспозицией «Welcome! Sochi-2014» скандал на фестивале «Белые ночи», намерен обратиться в прокуратуру. Как сообщил Properm.ru программный директор прошедшего фестиваля Марат Гельман, речь идет о нарушении Конституции, запрещяющей цензуру. «Власть, закрывшая выставку, нарушила конституцию. И они должны понести за это наказание», — рассказал Гельман.

Напомним, выставка «Welcome! Sochi-2014» проработала в фестивальном городке несколько дней, после чего была демонтирована по решению краевых властей. Экспозиция Слонова высмеивала грядущую Олимпиаду в Сочи: на карикатурах были изображены, в частности, олимпийские кольца в виде виселиц, матрешка в виде гранаты, самовар на лыжах.

После закрытия выставки Марат Гельман перенес ее в здание Речного вокзала. В настоящее время ГУ МВД по Пермскому краю проверяет законность упоминания знака Олимпиады Василием Слоновым.

#Общество#Гельман
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