Автор закрытой выставки «Sochi 2014» намерен обратиться в прокуратуру

Напомним, выставка «Welcome! Sochi-2014» проработала в фестивальном городке несколько дней, после чего была демонтирована по решению краевых властей. Экспозиция Слонова высмеивала грядущую Олимпиаду в Сочи: на карикатурах были изображены, в частности, олимпийские кольца в виде виселиц, матрешка в виде гранаты, самовар на лыжах.