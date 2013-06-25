Установлены личности детей, погибших на пожаре в Лысьве

Напомним, вчера, 24 июня, произошел пожар в заброшенном деревянном гараже обшитом железом. Из опроса очевидцев было установлено, что перед возникновением пожара по крыше гаража бегали двое детей, спустя некоторое время пошел дым из гаража, дети из виду пропали. Выбраться из горящей ловушки они не смогли.