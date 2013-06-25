Установлены личности детей, погибших на пожаре в Лысьве

Posted 25 июня 2013, 04:06
Published 25 июня 2013, 04:06
Modified 2 марта 2023, 17:59
Updated 2 марта 2023, 17:59
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, личности погибших вчера на пожаре детей установлены. Как удалось выяснить, дети не посещали образовательные заведения и были предоставлены сами себе. Семьи погибших детей ведут асоциальный образ жизни.
Напомним, вчера, 24 июня, произошел пожар в заброшенном деревянном гараже обшитом железом. Из опроса очевидцев было установлено, что перед возникновением пожара по крыше гаража бегали двое детей, спустя некоторое время пошел дым из гаража, дети из виду пропали. Выбраться из горящей ловушки они не смогли.
Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем детьми. Сейчас следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели детей.