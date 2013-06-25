В Перми на улице Революции начался дорожный ремонт

Posted 25 июня 2013, 11:30
Published 25 июня 2013, 11:30
Modified 2 марта 2023, 17:59
Updated 2 марта 2023, 17:59
На участке улицы Революции от Островского до бульвара Гагарина начался ремонт проезжей части. Сейчас работы проводятся в границах трех полос шестиполосной магистрали. В связи с этим ограничено движение транспорта по двум полосам. По окончании ремонта этих полос начнутся работы на другой половине проезжей части.
На ремонтируемом участке уже отфрезеровали покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя. Планируется, что работы по замене дорожного покрытия на улице Революции будут закончены закончены в конце июля.