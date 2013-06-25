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Posted 25 июня 2013, 11:30

Published 25 июня 2013, 11:30

Modified 2 марта 2023, 17:59

Updated 2 марта 2023, 17:59

В Перми на улице Революции начался дорожный ремонт

25 июня 2013, 11:30
В связи с этим ограничено движение транспорта по двум полосам. Полностью закрывать участок не планируется.

На участке улицы Революции от Островского до бульвара Гагарина начался ремонт проезжей части. Сейчас работы проводятся в границах трех полос шестиполосной магистрали. В связи с этим ограничено движение транспорта по двум полосам. По окончании ремонта этих полос начнутся работы на другой половине проезжей части.

На ремонтируемом участке уже отфрезеровали покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя. Планируется, что работы по замене дорожного покрытия на улице Революции будут закончены закончены в конце июля.

#Авто#Ремонт
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