В Перми на улице Революции начался дорожный ремонт

На участке улицы Революции от Островского до бульвара Гагарина начался ремонт проезжей части. Сейчас работы проводятся в границах трех полос шестиполосной магистрали. В связи с этим ограничено движение транспорта по двум полосам. По окончании ремонта этих полос начнутся работы на другой половине проезжей части.