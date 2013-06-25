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Posted 25 июня 2013, 12:14

Published 25 июня 2013, 12:14

Modified 2 марта 2023, 17:59

Updated 2 марта 2023, 17:59

В Прикамье прокуратура выявила нарушение санитарных норм в следственном изоляторе

25 июня 2013, 12:14
При проверке столовой учреждения выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических правил хранения продуктов питания.

Пермская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила соблюдение санитарных требований при организации питания осужденных в следственном изоляторе № 5 ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ходе проверки были выявлены нарушения правил хранения продуктов питания, что приводит к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и отравлений.

По данному факту прокуратурой в отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Главный государственный санитарный врач ГУФСИН России по Пермскому краю 7 июня 2013 года признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

#Общество#Санитарные нормы#Следственный изолятор
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