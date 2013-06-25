В Прикамье прокуратура выявила нарушение санитарных норм в следственном изоляторе

По данному факту прокуратурой в отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Главный государственный санитарный врач ГУФСИН России по Пермскому краю 7 июня 2013 года признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.