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Posted 26 июня 2013, 05:35

Published 26 июня 2013, 05:35

Modified 2 марта 2023, 17:59

Updated 2 марта 2023, 17:59

Вопрос о снятии с «Амкара» шести очков решится 28 июня

26 июня 2013, 05:35
Сюжет
Амкар
В пятницу состоится заседание исполкома Российского футбольного союза.

28 июня состоится очередное заседание исполкома РФС. В повестке заседания среди прочих под номером 12 стоит вопрос о «Об обращении Палаты РФС по разрешению споров по вопросу ФК «Амкар», сообщает «Спорт-Экспресс».

Имеется в виду возможное снятие шести очков с пермского клуба, в результате чего он может начать следующий сезон с минус шестью очками. Такие санкции Палата РФС по разрешению споров предложила ввести за неисполнение обязательств перед агентом Александром Калягиным.

#Спорт#Амкар
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