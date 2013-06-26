Вопрос о снятии с «Амкара» шести очков решится 28 июня

Posted 26 июня 2013, 05:35
Published 26 июня 2013, 05:35
Modified 2 марта 2023, 17:59
Updated 2 марта 2023, 17:59
28 июня состоится очередное заседание исполкома РФС. В повестке заседания среди прочих под номером 12 стоит вопрос о «Об обращении Палаты РФС по разрешению споров по вопросу ФК «Амкар», сообщает «Спорт-Экспресс».
Имеется в виду возможное снятие шести очков с пермского клуба, в результате чего он может начать следующий сезон с минус шестью очками. Такие санкции Палата РФС по разрешению споров предложила ввести за неисполнение обязательств перед агентом Александром Калягиным.