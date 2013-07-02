Антон Брусов: Позвонил отец и сказал – сынок, плохо, что тебя не убили

Комментарий Александра Брусова: Как отец я считаю, что сын совершил преступление, после чего покинул место преступления, оставив человека без сознания. То, что вы в ютьюбе посмотрели, это только вырезки.

Совершив это преступление, он набрал мой номер телефона, я сказал, что подъеду через 15 минут, уезжать не надо. На месте преступления я увидел юношу, который лежал возле машины со сломанной рукой, ему сделали несколько уколов и увезли в 9 медсанчасть.

Сейчас будет возбуждено два уголовных дела по ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В этой ситуации я жалею о том, что при воспитании сына я не дал ему достаточно мужества, чтобы, совершив преступление, не бросить на месте беспомощного человека.

Теперь про сам бракоразводный процесс. Цинизм этого развода в чем заключается. 18 апреля было поздно заявление о бракоразводном процессе. Это было сделано для того, чтобы наложить арест на имущество и незаконно проникнуть в мою банковскую ячейку. Перед этим из квартиры были вынесены все правоустанавливающие документы, банковские договора, карточки, ключи. После этого был заблокирован мой сотовый телефон, поэтому сотрудники банка не могли мне позвонить и сообщить, что было решение суда вскрыть ячейку. Случайно зайдя в банк, я видел, что судебные приставы и супруга вскрывают ячейку. Никаких препятствий им я не чинил.

Вот эти денежные суммы ищутся для того, чтобы получить в собственность недвижимости больше, чем это возможно при разделе имущества поровну. Сейчас они носят документы в суд, показывают, что якобы где-то находятся мистические деньги. Чтобы недвижимость была поделена не 50 на 50, в соответствии с семейным законодательством, а чтобы им была дана возможность увеличить их долю за счет этих бумаг.

С моей стороны разделу имущества никаких препятствий нет. Какое решение суд вынесет, я его оспаривать не собираюсь.

Что касается «Оставить супругу ни с чем» – это полная глупость. Суд разделит имущество 50 на 50, они получат ровно половину. В этой ситуации проводить какие-то действия было бы крайне смешно. Оказывать давление на суд крайне глупо.

Сейчас проводятся провокационные акции по увеличению своей доли имущества при разводе и оказанию давления со всех сторон. Начиная со стороны родственников, правоохранительных органов, создать общественное мнение. Сейчас они пытаются оказать давление на суд, пишут жалобы.

Учитывая, что я с супругой проживаю уже 28 лет, чинить препятствия при разделе имущества я не имею никакого морального права.