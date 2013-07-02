На довыборы в законодательное собрание Пермского края идут 10 кандидатов

Избирком уже заверил списки кандидатов в депутаты законодательного собрания Пермского края от политических партий КПРФ (выдвинут Макаров Андрей Николаевич) и «Города России» (выдвинут Будалин Евгений Петрович). Ранее Избирательной комиссией Пермского края были заверены списки от политических партий «Единая Россия» (выдвинута Насекина Евгения Викторовна), ЛДПР (выдвинута Пастухова Наталья Ивановна) и Справедливая Россия (выдвинут Попов Алексей Александрович), пишет издание.