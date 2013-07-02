На довыборы в законодательное собрание Пермского края идут 10 кандидатов

Posted 2 июля 2013, 07:21
Published 2 июля 2013, 07:21
Modified 2 марта 2023, 17:57
Updated 2 марта 2023, 17:57
На участие в довыборах в региональный парламент по одномандатному округу № 13 заявилось 10 кандидатов, сообщает «Business Class».
Избирком уже заверил списки кандидатов в депутаты законодательного собрания Пермского края от политических партий КПРФ (выдвинут Макаров Андрей Николаевич) и «Города России» (выдвинут Будалин Евгений Петрович). Ранее Избирательной комиссией Пермского края были заверены списки от политических партий «Единая Россия» (выдвинута Насекина Евгения Викторовна), ЛДПР (выдвинута Пастухова Наталья Ивановна) и Справедливая Россия (выдвинут Попов Алексей Александрович), пишет издание.
Пять кандидатов-самовыдвиженцев должны будут до 18:00 24 июля собрать подписи в свою поддержку.