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Posted 2 июля 2013, 07:21

Published 2 июля 2013, 07:21

Modified 2 марта 2023, 17:57

Updated 2 марта 2023, 17:57

На довыборы в законодательное собрание Пермского края идут 10 кандидатов

2 июля 2013, 07:21
Сюжет
Выборы
Один из них займет кресло Геннадия Тушнолобова, назначенного ранее председателем регионального правительства.

На участие в довыборах в региональный парламент по одномандатному округу № 13 заявилось 10 кандидатов, сообщает «Business Class».

Избирком уже заверил списки кандидатов в депутаты законодательного собрания Пермского края от политических партий КПРФ (выдвинут Макаров Андрей Николаевич) и «Города России» (выдвинут Будалин Евгений Петрович). Ранее Избирательной комиссией Пермского края были заверены списки от политических партий «Единая Россия» (выдвинута Насекина Евгения Викторовна), ЛДПР (выдвинута Пастухова Наталья Ивановна) и Справедливая Россия (выдвинут Попов Алексей Александрович), пишет издание.

Пять кандидатов-самовыдвиженцев должны будут до 18:00 24 июля собрать подписи в свою поддержку.

#Политика#Выборы#Тушнолобов#Довыборы
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