Госдума запретила рекламу сексуальных услуг в СМИ

Posted 3 июля 2013, 05:40
Published 3 июля 2013, 05:40
Modified 2 марта 2023, 17:56
Updated 2 марта 2023, 17:56
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о СМИ, запрещающие размещать объявления об оказании сексуальных услуг в СМИ. За размещение подобной рекламы на граждан будут накладывать штрафы в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, говорится в тексте законопроекта, передает ИТАР-ТАСС.
В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается, что сегодня многие печатные СМИ «допускают размещение на своих страницах объявлений физических и юридических лиц об организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения сопровождения, показа стриптиза и иных услуг». Подобные материалы являются завуалированной формой объявлений об оказании сексуальных услуг, говорится в документе.
Напомним, в марте депутаты Госдумы от «Единой России» направили на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы МВД Владимира Колокольцева запрос по поводу рекламы сексуальных услуг в «Московском комсомольце».
«В газете «Московский комсомолец» в каждом номере публикуются рекламные объявления, в которых под видом отдельных услуг по развлечению и отдыху рекламируются, по нашему мнению, услуги сексуального характера и содержатся контактные телефоны проституток или их непосредственных сутенеров», — говорилось в депутатском запросе.