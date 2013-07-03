Госдума запретила рекламу сексуальных услуг в СМИ

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о СМИ, запрещающие размещать объявления об оказании сексуальных услуг в СМИ. За размещение подобной рекламы на граждан будут накладывать штрафы в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, говорится в тексте законопроекта, передает ИТАР-ТАСС.