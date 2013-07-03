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Posted 3 июля 2013, 05:40

Published 3 июля 2013, 05:40

Modified 2 марта 2023, 17:56

Updated 2 марта 2023, 17:56

Госдума запретила рекламу сексуальных услуг в СМИ

3 июля 2013, 05:40
На юридических лиц будут накладывать штраф до 100 тысяч рублей.

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о СМИ, запрещающие размещать объявления об оказании сексуальных услуг в СМИ. За размещение подобной рекламы на граждан будут накладывать штрафы в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, говорится в тексте законопроекта, передает ИТАР-ТАСС.

В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается, что сегодня многие печатные СМИ «допускают размещение на своих страницах объявлений физических и юридических лиц об организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения сопровождения, показа стриптиза и иных услуг». Подобные материалы являются завуалированной формой объявлений об оказании сексуальных услуг, говорится в документе.

Напомним, в марте депутаты Госдумы от «Единой России» направили на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы МВД Владимира Колокольцева запрос по поводу рекламы сексуальных услуг в «Московском комсомольце».

«В газете «Московский комсомолец» в каждом номере публикуются рекламные объявления, в которых под видом отдельных услуг по развлечению и отдыху рекламируются, по нашему мнению, услуги сексуального характера и содержатся контактные телефоны проституток или их непосредственных сутенеров», — говорилось в депутатском запросе.

#Общество#Реклама#Сми#Проституция
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