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Posted 4 июля 2013, 05:20

Published 4 июля 2013, 05:20

Modified 2 марта 2023, 17:55

Updated 2 марта 2023, 17:55

Денис Галицкий: Хочется, чтобы что-то уже рухнуло

4 июля 2013, 05:20
Сюжет
Аварийное жилье
Общественник считает, что только таким образом можно заставить суды действовать по закону и перестать покрывать незаконное строительство.

В доме по улице Соловьева, 12 из-за выемки грунта в подвале для организации офиса начала рассыпаться несущая стена в подвале. Об этом написал в своем блоге Денис Галицкий.

Собственник, проводивший работы, вероятно, сам испугался последствий и еще несколько лет назад устновил металлоконструкцию. Общественник отмечает, что за это время не удалось добиться ни обследования стены, ни проверки безопасности работ, самовольно проведенных собственником подвала. Между тем, жители верхних этажей жалуются на возникновение трещин в этой стене.

Вчера, 3 июля, Пермский краевой суд рассмотрел вопрос о необходимости подтвердить безопасность и провести экмпертизу. Жителям было октазано, сославшись на отстутствие оснований.

Денис Галицкий:Честно говоря, хочется чтобы уже что-то рухнуло — только это может заставить суды действовать по закону и не покрывать незаконное строительство. Если рухнет, то это спасёт очень много жизней в будущем.

Напомним, 1 июля из-за трещины в несущей колонне эвакуировали жильцов третьего подъезда в доме на Куйбышева, 86. Жалобы от жильцов дома в адрес администрации поступали неоднократно, однако к решению вопроса приступили только когда эвакуация стала неизбежна.

#Общество#Аварийное жилье#Суд#Аварийный дом
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