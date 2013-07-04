Денис Галицкий: Хочется, чтобы что-то уже рухнуло

Собственник, проводивший работы, вероятно, сам испугался последствий и еще несколько лет назад устновил металлоконструкцию. Общественник отмечает, что за это время не удалось добиться ни обследования стены, ни проверки безопасности работ, самовольно проведенных собственником подвала. Между тем, жители верхних этажей жалуются на возникновение трещин в этой стене.