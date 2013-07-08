Экс-управляющий филиалом банка «Глобэкс» трудоустроился в Росбанк

Отметим, Игорь Мерзлов имеет стаж работы в банковской системе более 13 лет. Карьеру банковского служащего начал в Пермском филиале Альфа-Банка в 2000 году, далее работал в Западно-Уральском банке Сбербанка России, позже занимал позицию управляющего в Пермском филиале Национального банка «Траст».