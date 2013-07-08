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Posted 8 июля 2013, 07:51

Published 8 июля 2013, 07:51

Modified 2 марта 2023, 17:54

Updated 2 марта 2023, 17:54

Экс-управляющий филиалом банка «Глобэкс» трудоустроился в Росбанк

8 июля 2013, 07:51
Сюжет
Кадровые перестановки
Игорь Мерзлов назначен на должность директора операционного офиса «Прикамский».

Игорь Мерзлов, бывший управляющий Пермским филиалом банка «Глобэкс», трудоустроился в Росбанк. Он назначен на должность директора операционного офиса «Прикамский». Основной задачей Мерзлова на новом посту станет развитие ключевых направлений бизнеса Росбанка на территории Пермского края, увеличение эффективности и рентабельности возглавляемого подразделения.

Отметим, Игорь Мерзлов имеет стаж работы в банковской системе более 13 лет. Карьеру банковского служащего начал в Пермском филиале Альфа-Банка в 2000 году, далее работал в Западно-Уральском банке Сбербанка России, позже занимал позицию управляющего в Пермском филиале Национального банка «Траст».

В период с 2008 по 2011 годы Мерзлов занимал пост руководителя операционного офиса Банка Сосьете Женераль Восток. С июня 2011 года и до трудоустройства в Росбанк руководил Пермским филиалом банка «Глобэкс».

#Банки#Кадровые перестановки
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