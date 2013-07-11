Игорь Сапко: «В Перми нет подхода к оповещению жителей при ЧП»

Ситуацию с появлением 10 июля в разных районах Перми запаха газа прокомментировал глава города Игорь Сапко. По его словам, департамент общественной безопасности администрации Перми, службы МЧС и ООО «Новогор-Прикамье» сработали оперативно. Были взяты пробы воздуха, по результатам которых исключено наличие в атмосфере ядовитых веществ, опасных для человека. Канализационные стоки прошли обработку на очистных сооружениях «Новогора» и соответствуют санитарным нормам. Пробы воздуха и канализационных стоков исследуют также специалисты Роспотребнадзора, итоги станут известны в ближайшее время.