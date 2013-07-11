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Posted 11 июля 2013, 08:26

Published 11 июля 2013, 08:26

Modified 2 марта 2023, 17:52

Updated 2 марта 2023, 17:52

Игорь Сапко: «В Перми нет подхода к оповещению жителей при ЧП»

11 июля 2013, 08:26
Глава Перми прокомментировал ситуацию с появлением сильного запаха газа в городе: «Люди обрывали телефоны экстренных служб, а данные, появлявшиеся в интернете и на телеканалах только нагнетали обстановку».

Ситуацию с появлением 10 июля в разных районах Перми запаха газа прокомментировал глава города Игорь Сапко. По его словам, департамент общественной безопасности администрации Перми, службы МЧС и ООО «Новогор-Прикамье» сработали оперативно. Были взяты пробы воздуха, по результатам которых исключено наличие в атмосфере ядовитых веществ, опасных для человека. Канализационные стоки прошли обработку на очистных сооружениях «Новогора» и соответствуют санитарным нормам. Пробы воздуха и канализационных стоков исследуют также специалисты Роспотребнадзора, итоги станут известны в ближайшее время.

Игорь Сапко:С чисто технической точки зрения все специальные службы отреагировали правильно. Сейчас химики должны расставить точки над «i» по определению вещества, которое распространяло запах. Установка виновных — дело правоохранителей и они им усиленно занимаются. К сожалению, вчерашнее происшествие показало, что в городе нет системного подхода к оповещению жителей в подобных ситуациях. Люди обрывали телефоны экстренных служб и конечно, далеко не все смогли дозвониться. Данные, появлявшиеся в интернете и на телеканалах, не были однозначными и только нагнетали обстановку. Обязательно будем предметно разбирать эту ситуацию с администрацией, выходить на коллег из МЧС, надзорных органов и представителей СМИ для того, чтобы впредь действовать оперативно и согласованно именно в вопросах информирования граждан.

Параллельно была начата работа по определению причин случившегося. Сейчас рассматриваются несколько вариантов, в приоритете стоит версия о сливе в канализацию неустановленного вещества. К расследованию подключилась природоохранная прокуратура, — сообщается на сайте гордумы.

#Общество#Мчс#Сапко
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