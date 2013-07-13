В России началась самая масштабная проверка боеготовности

По словам военных, они ждали эти мероприятия, ведь во всех соседних округах проверка уже проводилась и показала свою эффективность. Отметим, что весной Владимир Путин так же внезапно приказал начать учения на Черном море. Тогда в них принимали участие порядка 7 тысяч человек, 36 кораблей, войска быстрого развертывания, ВДВ, а также силы специального назначения, специального подразделения групп Генштаба.