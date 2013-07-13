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Posted 13 июля 2013, 15:30

Published 13 июля 2013, 15:30

Modified 2 марта 2023, 17:52

Updated 2 марта 2023, 17:52

В России началась самая масштабная проверка боеготовности

13 июля 2013, 15:30
Сегодня ночью военные ВВО были подняты по сигналу тревоги.

Cамая масштабная в постсоветской истории проверка боеготовности Вооруженных сил в 1:00 по московскому времени началась в Восточном военном округе. По приказу президента Владимира Путина весь личный состав был поднят по сигналу тревоги.

В учениях задействованы свыше 80 тысяч военнослужащих, около тысячи танков и бронированных машин, 130 самолетов и вертолетов, 70 кораблей и судов. Главная цель — проверка того, насколько подразделения готовы выполнять те или иные задачи, а также оценить уровень обученности личного состава и укомплектованности частей вооружением и военной техникой, отмечают в Минобороны.

учениях задействованы 70 кораблей и судов, 130 самолетов и вертолетов, а также около тысячи танков и бронированных машин. Фото: Министерство обороны РФ.

Артур Шемайтис, командир 74-й гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа: — В данный момент батальонно-тактическая группа бригады находится в районе формирования колонн, где проводится смотр готовности группы к выполнению задач — совершить марш, погрузиться на железнодорожный транспорт, совершить перевозку войск.

По словам военных, они ждали эти мероприятия, ведь во всех соседних округах проверка уже проводилась и показала свою эффективность. Отметим, что весной Владимир Путин так же внезапно приказал начать учения на Черном море. Тогда в них принимали участие порядка 7 тысяч человек, 36 кораблей, войска быстрого развертывания, ВДВ, а также силы специального назначения, специального подразделения групп Генштаба.

#Общество#Российская армия
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