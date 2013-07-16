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Posted 16 июля 2013, 10:37

Published 16 июля 2013, 10:37

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

ООО «Нефтьсервисхолдинг» выделяет средства для строительства больницы в Полазне

16 июля 2013, 10:37
Общий объем пожертвований партнеров составит 8 миллионов рублей.

В рамках социального партнёрства 8 июня состоялось подписание договора между администрацией Добрянского района, ООО «ПФП -группа» и ООО «Нефтьсервисхолдинг» о реализации проекта по строительству комплекса районной больницы в п.Полазна с объёмом пожертвований 8 миллионов рублей.

Глава Добрянского района Константин Лызов отметил: Сегодняшнее мероприятие — подтверждение того, что партнёры на нашей территории ответственные, социально ориентированы и делают серьёзный шаг для начала создания одного из наших социальных объектов.

Андрей Шитов, генеральный директор ООО «Нефтьсервисхолдинг»:Сегодня ситуация актуальна и остра как никогда. Возникают непростые ситуации и с квалификацией врачей, и с техническими возможностями, а иногда и с технологическими ограничениями в наших существующих лечебных учреждениях. Мы искренне надеемся на то, что в новое бюджетное учреждение придут новые технологии, а с новыми технологиями появятся новые квалификации медицинского персонала. Это создаст новую атмосферу на территории Добрянского района, новый социум, новый уровень жизни.
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