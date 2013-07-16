ООО «Нефтьсервисхолдинг» выделяет средства для строительства больницы в Полазне

В рамках социального партнёрства 8 июня состоялось подписание договора между администрацией Добрянского района, ООО «ПФП -группа» и ООО «Нефтьсервисхолдинг» о реализации проекта по строительству комплекса районной больницы в п.Полазна с объёмом пожертвований 8 миллионов рублей.