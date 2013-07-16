ООО «Нефтьсервисхолдинг» выделяет средства для строительства больницы в Полазне

Posted 16 июля 2013, 10:37
Published 16 июля 2013, 10:37
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
В рамках социального партнёрства 8 июня состоялось подписание договора между администрацией Добрянского района, ООО «ПФП -группа» и ООО «Нефтьсервисхолдинг» о реализации проекта по строительству комплекса районной больницы в п.Полазна с объёмом пожертвований 8 миллионов рублей.
Глава Добрянского района Константин Лызов отметил: Сегодняшнее мероприятие — подтверждение того, что партнёры на нашей территории ответственные, социально ориентированы и делают серьёзный шаг для начала создания одного из наших социальных объектов.