Придумай свою сказку вместе с Экопромбанком

«Мы не стали ограничивать фантазию наших художников строгой темой и манерой исполнения рисунков, ведь для мечты нельзя придумать рамки, — говорит художественный куратор выставки Алексей Лихачев. — С помощью этой экспозиции, нам бы хотелось подарить детям возможность почувствовать себя настоящими художниками, а сотрудникам и клиентам банка на минуты окунуться в мир детства и фантазий».