Придумай свою сказку вместе с Экопромбанком

Posted 16 июля 2013, 09:19
Published 16 июля 2013, 09:19
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» к 21-й годовщине со дня своего основания проводит выставку детских фантазий «ПРИДУМАЙ СВОЮ СКАЗКУ».
«Мы не стали ограничивать фантазию наших художников строгой темой и манерой исполнения рисунков, ведь для мечты нельзя придумать рамки, — говорит художественный куратор выставки Алексей Лихачев. — С помощью этой экспозиции, нам бы хотелось подарить детям возможность почувствовать себя настоящими художниками, а сотрудникам и клиентам банка на минуты окунуться в мир детства и фантазий».
Работы юных художников можно приносить в офис банка по адресу Екатерининская, 120. Работы принимаются с 22 июля по 12 августа 2013 года. Экспозиция будет размещаться там же, с 19 августа до конца сентября для того, чтобы каждый посетитель имел возможность полюбоваться на маленькие шедевры.
Ребят, которые примут участие в экспозиции, ждет подарок, а 24 августа ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» приглашает всех детей и их родителей на празднование своего дня рождения в Центральный Парк Культуры и Отдыха им. Горького, где будут развлечения песни, танцы, подарки и поздравления.