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Posted 16 июля 2013, 09:27

Published 16 июля 2013, 09:27

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

Решение по синагоге для «Хабад Любавич» будет принято в конце июля

16 июля 2013, 09:27
Итоги прошедших в начале июля публичных слушаний еще не подведены.

Комиссия по землепользованию и застройке Перми временно сняла с повестки вопрос о выделении земельного участка под строительство синагоги и центра для еврейской общины «Хабад Любавич», сообщает newsko.ru.

Как пояснили изданию в городском департаменте градостроительства и архитектуры, это решение связано с тем, что итоги прошедших в начале июля публичных слушаний по вопросу выделения земли под синагогу еще не подведены. Ожидается, что это произойдет в конце июля.

Напомним, хасидская община Перми «Хабад Любавич» претендует на участок земли в историческом центре Перми, на улице Клименко. Согласно планам хасидов, в этом месте будет построено четырехэтажное здание общей площадью почти 5000 кв.м. Здание будет состоять из двух блоков, в одном из которых расположится помещение национальной культуры образования, а в другом — собственно, синагога.

Большинство из выступивших на общественных слушаниях пермяков выступили категорически против выделения земли под строительство синагоги в центре города.

#Недвижимость
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