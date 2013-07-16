Решение по синагоге для «Хабад Любавич» будет принято в конце июля

Posted 16 июля 2013, 09:27
Published 16 июля 2013, 09:27
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
Комиссия по землепользованию и застройке Перми временно сняла с повестки вопрос о выделении земельного участка под строительство синагоги и центра для еврейской общины «Хабад Любавич», сообщает newsko.ru.
Как пояснили изданию в городском департаменте градостроительства и архитектуры, это решение связано с тем, что итоги прошедших в начале июля публичных слушаний по вопросу выделения земли под синагогу еще не подведены. Ожидается, что это произойдет в конце июля.
Напомним, хасидская община Перми «Хабад Любавич» претендует на участок земли в историческом центре Перми, на улице Клименко. Согласно планам хасидов, в этом месте будет построено четырехэтажное здание общей площадью почти 5000 кв.м. Здание будет состоять из двух блоков, в одном из которых расположится помещение национальной культуры образования, а в другом — собственно, синагога.
Большинство из выступивших на общественных слушаниях пермяков выступили категорически против выделения земли под строительство синагоги в центре города.