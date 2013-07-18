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Posted 18 июля 2013, 04:10

Published 18 июля 2013, 04:10

Modified 2 марта 2023, 17:49

Updated 2 марта 2023, 17:49

Депутаты предлагают запретить такси с правым рулем

18 июля 2013, 04:10
Такси с правым рулем, в кузове «купе», а также старше 8 лет могут запретить возить пассажиров.

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий требования к автомобилю, который можно эксплуатировать как такси, сообщает «Российская газета».

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием авто с правым рулем показывает превышение относительных показателей аварийности в сравнении с транспортными средствами с левым рулем, говорится в пояснительной записке. Статистика, правда, приводится по Краснодарскому краю (Заксобрание этого региона и внесло законопроект в Госдуму). Однако она информирует о том, что на «праворульные» автомобили, несмотря на то, что их доля в автопарке всего 4,2%, приходится 7,6% от всех аварий в крае. Кроме этого, отмечают депутаты, автомобили с правым рулем отличаются иным распределением светового пучка фар, которое приводит к ослеплению встречных водителей.

Есть претензии и к рассадке пассажиров, которая не обеспечивает надлежащего выполнения Правил дорожного движения, обязывающих водителя производить посадку и высадку со стороны тротуара или обочины. То же самое неудобство касается и ситуаций, когда в качестве такси используются автомобили в кузове «купе», доступ к сиденьям заднего ряда на которых затруднен, поскольку отсутствуют задние двери.

Есть вопросы и к возрасту автомобилей, которые используются в качестве такси. Установление здесь лимита, считают инициаторы законопроекта, «обусловлено особенностями данного вида перевозок, а именно — обеспечением пассажирам наиболее удобных и комфортных условий проезда». Поэтому предлагается ограничить возраст авто максимально 8 годами со дня выпуска.

#Общество#Такси
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