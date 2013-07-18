Депутаты предлагают запретить такси с правым рулем

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием авто с правым рулем показывает превышение относительных показателей аварийности в сравнении с транспортными средствами с левым рулем, говорится в пояснительной записке. Статистика, правда, приводится по Краснодарскому краю (Заксобрание этого региона и внесло законопроект в Госдуму). Однако она информирует о том, что на «праворульные» автомобили, несмотря на то, что их доля в автопарке всего 4,2%, приходится 7,6% от всех аварий в крае. Кроме этого, отмечают депутаты, автомобили с правым рулем отличаются иным распределением светового пучка фар, которое приводит к ослеплению встречных водителей.