Экскурсия Properm.ru: пермякам стали доступны изображения с камер дорожного наблюдения

В основном, системы фотовидеофиксации настроены на регистрацию таких нарушений как проезд на запрещающий сигнал светофора и остановка за стоп-линией. Фотовидеофиксатор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Монастырской в отличие от них отслеживает, есть ли на тротуаре пешеходы, которые собираются перейти дорогу. В случае фиксации нарушения, прибор не только делает фотографии, но и записывает видеоролик. Сотрудники ГИБДД уже начали выписывать не уступившим водителям штрафы в размере от 800 до 1000 рублей.