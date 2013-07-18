Экскурсия Properm.ru: пермякам стали доступны изображения с камер дорожного наблюдения

Posted 18 июля 2013, 11:00
Published 18 июля 2013, 11:00
Modified 2 марта 2023, 17:48
Updated 2 марта 2023, 17:48
В тестовом режиме начал работу сайт Пермской дирекции дорожного движения www.pddd.perm.ru, где пермяки могут посмотреть видео с камер дорожного наблюдения. Картинка с того или иного перекрестка обновляется раз в 10–20 секунд, это позволяет оценить дорожную обстановку и спланировать наиболее быстрый путь к месту назначения.
Видеопоток на сайт поставляет единый центр управления движением, куда «стекается» информация со всех городских камер видеонаблюдения. Специалисты центра в режиме онлайн следят за дорожной обстановкой и принимают решения о регулировании светофоров и перенаправлении транспортных потоков. Смотрим, как это происходит, изнутри.
Система дорожного видеомониторинга в Перми стала создаваться еще 2006 году, рассказал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Система разрасталась, получала бюджетное финансирование, монтировались и подключались новые камеры. Два года назад в период сильных снегопадов властями города было принято решение использовать эти камеры в том числе и для мониторинга дорожного хозяйства. Руководители служб благоустройства районов города могут следить за уборкой снега и адресно давать нагоняи, где уборки не видно.
На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Монастырской установлен фотовидеофиксатор, который «ловит» автомобилистов, не уступивших дорогу пешеходам. Этот перекресток не регулируется светофором, но здесь нанесена соответствующая разметка и установлены знаки, поэтому пешеходы имеют преимущество. Такой «вежливый» регистратор — новинка не только для Перми, но и для России в целом, в других городах страны подобных устройств нет. Данное оборудование — это разработка пермской компании.
В основном, системы фотовидеофиксации настроены на регистрацию таких нарушений как проезд на запрещающий сигнал светофора и остановка за стоп-линией. Фотовидеофиксатор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Монастырской в отличие от них отслеживает, есть ли на тротуаре пешеходы, которые собираются перейти дорогу. В случае фиксации нарушения, прибор не только делает фотографии, но и записывает видеоролик. Сотрудники ГИБДД уже начали выписывать не уступившим водителям штрафы в размере от 800 до 1000 рублей.
Пока мы смотрели в камеры дорожного видеомониторинга, Максим Кис докладывал сити-менеджеру Перми Анатолию Маховикову о мерах, которые предпринимаются для повышения пропускной способности Коммунального моста во время ремонта.
Анатолий Маховиков назвал достойной организацию дорожного движения на Коммунальном мосту в такой непростой период.
Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, решая проблемы проезда транспорта в пору летних дорожных ремонтов, уже задумывается о пиковых нагрузках на дорожную сеть в преддверии 1 сентября и Нового года.
«В период вечерних пробок мы чувствуем себя всемогущими, — с улыбкой рассказала Properm.ru начальник отдела контроля и управления дорожным движением Екатерина Васькина. — А когда сами попадаем в пробку, про себя просим об одном — «дорогие коллеги, жмите скорее!»