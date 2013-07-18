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Posted 18 июля 2013, 11:21

Published 18 июля 2013, 11:21

Modified 2 марта 2023, 17:48

Updated 2 марта 2023, 17:48

Пермская полиция готова пресечь митинг в поддержку Навального

18 июля 2013, 11:21
Сюжет
Протест
Сотрудники правоохранительных органов пока не получили подтверждения того, что встреча сторонников оппозиционного политика в сквере у Оперного театра состоится, но уже изъявили готовность навести там порядок.

После вынесения приговора Алексею Навальному, в поддержку оппозиционного политика в ряде городов пройдут встречи его сторонников. В Перми такая встреча состоится в 18:30 в сквере у Оперного театра.

«На встрече мы будем не столько говорить о приговоре по этому делу, сколько вырабатывать план действий по борьбе с силами зла. Они совсем уже оборзели. Пора что-то делать — пишут организаторы группы встречи ВКонтакте. — Это будет не митинг, не пикет. Это будет встреча всех неравнодушных граждан города. Желающие предложат свои идеи конкретных действий. Выбирайте тему, объединяйтесь с единомышленниками, и начинаем действовать!»

Не согласованная с властями «встреча» уже вызвала интерес у краевой полиции, которая оказалась в курсе планов сторонников Навального. «Сотрудники полиции готовы выдвинуться на место для организации общественного порядка, — сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. — Но до тех пор, пока мы не получили подтверждения того, что митинг состоится, мы никаких действий предпринимать не будем».

UPD: Как сообщают Properm.ru очевидцы, у здания театра оперы и балета уже появилось несколько сотрудников полиции. Они интересуются у прохожих, с какой целью они здесь находятся.

#Общество#Протест#Навальный#Пермская полиция
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