Пермская полиция готова пресечь митинг в поддержку Навального

«На встрече мы будем не столько говорить о приговоре по этому делу, сколько вырабатывать план действий по борьбе с силами зла. Они совсем уже оборзели. Пора что-то делать — пишут организаторы группы встречи ВКонтакте. — Это будет не митинг, не пикет. Это будет встреча всех неравнодушных граждан города. Желающие предложат свои идеи конкретных действий. Выбирайте тему, объединяйтесь с единомышленниками, и начинаем действовать!»