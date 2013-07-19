Воспитанниц детского дома в Прикамье осудили за избиение полицейских

Posted 19 июля 2013, 05:35
Published 19 июля 2013, 05:35
Modified 2 марта 2023, 18:09
Updated 2 марта 2023, 18:09
В Нытвенском районе Пермского края за применение насилия в отношении представителей власти предстали перед судом две несовершеннолетние воспитанницы детского дома. По версии следствия, в ночь на 15 марта 2013 года, 16-летняя и 17-летняя девушки, находясь в нетрезвом состоянии, устроили дебош в помещении детского дома.
Прибывшие на место сотрудники полиции предложили хулиганкам успокоиться. Девушки не только проигнорировали просьбу стражей порядка, но набросились на них с матом, нанося множественные удары кулаками и ногами по голове и другим частям тела.
Суд назначил каждой из девушек наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии с уголовным кодексом, осужденные освобождены от назначенного наказания и помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.