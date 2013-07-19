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Posted 19 июля 2013, 05:35

Published 19 июля 2013, 05:35

Modified 2 марта 2023, 18:09

Updated 2 марта 2023, 18:09

Воспитанниц детского дома в Прикамье осудили за избиение полицейских

19 июля 2013, 05:35
Находясь в нетрезвом состоянии, девушки устроили дебош, после чего напали на стражей порядка.

В Нытвенском районе Пермского края за применение насилия в отношении представителей власти предстали перед судом две несовершеннолетние воспитанницы детского дома. По версии следствия, в ночь на 15 марта 2013 года, 16-летняя и 17-летняя девушки, находясь в нетрезвом состоянии, устроили дебош в помещении детского дома.

Прибывшие на место сотрудники полиции предложили хулиганкам успокоиться. Девушки не только проигнорировали просьбу стражей порядка, но набросились на них с матом, нанося множественные удары кулаками и ногами по голове и другим частям тела.

Суд назначил каждой из девушек наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии с уголовным кодексом, осужденные освобождены от назначенного наказания и помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.

#Происшествия#Детский дом#Избиение#Пьяный дебош#Детские дома
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