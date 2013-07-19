Воспитанниц детского дома в Прикамье осудили за избиение полицейских

В Нытвенском районе Пермского края за применение насилия в отношении представителей власти предстали перед судом две несовершеннолетние воспитанницы детского дома. По версии следствия, в ночь на 15 марта 2013 года, 16-летняя и 17-летняя девушки, находясь в нетрезвом состоянии, устроили дебош в помещении детского дома.