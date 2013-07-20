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Posted 20 июля 2013, 11:39

Published 20 июля 2013, 11:39

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

«РВ-Пермь» дорабатывает концепцию развития «Перми-2»

20 июля 2013, 11:39
Данную концепцию разработала немецкая компания Deutsche Bahn.

На днях в правительстве Прикамья состоялось рабочее совещание, где рассматривались вопросы развития транспортного узла «Пермь-2», сообщает business-class.su. Прорабатывался рабочий график, начало и конец реализации проекта в рамках концепции, предложенной немецкой фирмой Deutsche Bahn.

Министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников отметил, что сейчас компания «РВ-Пермь» в течении двух недель должна доработать и улучшить немецкую концепцию.

#Общество#Пермь 2
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