«РВ-Пермь» дорабатывает концепцию развития «Перми-2»

Posted 20 июля 2013, 11:39
Published 20 июля 2013, 11:39
Modified 2 марта 2023, 18:08
Updated 2 марта 2023, 18:08
На днях в правительстве Прикамья состоялось рабочее совещание, где рассматривались вопросы развития транспортного узла «Пермь-2», сообщает business-class.su. Прорабатывался рабочий график, начало и конец реализации проекта в рамках концепции, предложенной немецкой фирмой Deutsche Bahn.
Министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников отметил, что сейчас компания «РВ-Пермь» в течении двух недель должна доработать и улучшить немецкую концепцию.