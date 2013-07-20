В Чусовом полицейские застрелили собаку, покусавшую мужчину

Когда полицейские прибыли на место происшествия, хозяин собаки начал вести сея агрессивно и угрожал натравить на них пса, бегавшего рядом без поводка и намордника. Собака все же набросилась на участкового, при этом хозяин и не пытался ее удержать. Учитывая потенциальную опасность для окружающих, полицейскому пришлось воспользоваться табельным оружием и застрелить животное.