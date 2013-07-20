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Posted 20 июля 2013, 07:01

Published 20 июля 2013, 07:01

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

В Чусовом полицейские застрелили собаку, покусавшую мужчину

20 июля 2013, 07:01
Хозяин собаки сначала натравил ее на соседа по участку, а затем пес бросился и на стражей порядка.

19 июля ночью в отделение полиции города Чусового обратился мужчина, сообщив, что в коллективном саду «БЕРЕЗКА» рядом с Чусовым, сосед по участку натравил на него собаку, которая его и покусала. Причиной происшествия стало замечание потерпевшего, сделанное хозяину собаки.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, хозяин собаки начал вести сея агрессивно и угрожал натравить на них пса, бегавшего рядом без поводка и намордника. Собака все же набросилась на участкового, при этом хозяин и не пытался ее удержать. Учитывая потенциальную опасность для окружающих, полицейскому пришлось воспользоваться табельным оружием и застрелить животное.

По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия#Табельное оружие
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