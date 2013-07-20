В Чусовом полицейские застрелили собаку, покусавшую мужчину

Posted 20 июля 2013, 07:01
Published 20 июля 2013, 07:01
Modified 2 марта 2023, 18:08
Updated 2 марта 2023, 18:08
19 июля ночью в отделение полиции города Чусового обратился мужчина, сообщив, что в коллективном саду «БЕРЕЗКА» рядом с Чусовым, сосед по участку натравил на него собаку, которая его и покусала. Причиной происшествия стало замечание потерпевшего, сделанное хозяину собаки.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, хозяин собаки начал вести сея агрессивно и угрожал натравить на них пса, бегавшего рядом без поводка и намордника. Собака все же набросилась на участкового, при этом хозяин и не пытался ее удержать. Учитывая потенциальную опасность для окружающих, полицейскому пришлось воспользоваться табельным оружием и застрелить животное.
По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.