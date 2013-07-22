Четверо пермяков похитили человека и вымогали 50 тысяч рублей

В одном из гаражей Перми их ждал 17-летний соучастник. В течение трех дней обвиняемые удерживали потерпевшего в гараже, при этом вымогали у него 50 тысяч рублей. Потерпевшему удалось сообщить о том, что его незаконно удерживают, после чего он был освобожден полицейскими, сообщает СКР по Пермскому краю.