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Posted 22 июля 2013, 04:03

Published 22 июля 2013, 04:03

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

Четверо пермяков похитили человека и вымогали 50 тысяч рублей

22 июля 2013, 04:03
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6 лет условно.

Губахинский городской суд вынес приговор в отношении четырех жителей Перми, в возрасте от 19 до 23 лет. Они признаны виновными в совершении похищения человека по предварительному сговору из корыстных побуждений и вымогательства, совершенного с применением насилия.

Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года несовершеннолетний пермяк предложил своим знакомым похитить 24-летнего жителя Губахи с целью получения от него 50 тысяч рублей. Четверо пермяков приехали в Губаху, где, в центре города, в ночное время, поймали молодого человека и поместили в автомобиль ВАЗ-2114, на котором увезли в Пермь.

В одном из гаражей Перми их ждал 17-летний соучастник. В течение трех дней обвиняемые удерживали потерпевшего в гараже, при этом вымогали у него 50 тысяч рублей. Потерпевшему удалось сообщить о том, что его незаконно удерживают, после чего он был освобожден полицейскими, сообщает СКР по Пермскому краю.

Приговором Губахинского городского суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6 лет условно.

#Происшествия#Вымогательство#Похищение
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