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Posted 24 июля 2013, 08:40

Published 24 июля 2013, 08:40

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

В Перми установили причину распространения брюшного тифа

24 июля 2013, 08:40
Заражение произошло через воду из колодца. Брюшным тифом заболели 16 мигрантов, проживающих в Заостровке.

В ходе проведенного санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что источником инфекции явился больной брюшным тифом, приехавший в начале мая этого года в Пермь из Таджикистана. За медицинской помощью обратился только на 7-ой день с момента заболевания.

Путь передачи инфекции — водно-бытовой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Инфицирование остальных заболевших произошло в результате использования для бытовых целей (стирки, мытья посуды, уборки помещений) воды из колодца. В питьевых целях данную воду мигранты не использовали.

В целях локализации и ликвидации очага брюшного тифа проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе изоляция и госпитализация больных, дезинфекция в очаге, профилактическая иммунизация против брюшного тифа, ликвидация колодца и подвоз питьевой воды.

В результате проведенных мероприятий распространение заболеваний брюшным тифом за пределы очага не допущено. В настоящее время решается вопрос о проведении профилактической иммунизации трудовых мигрантов работающих на продуктовых рынках и прибывающих на территорию Пермского края из стран неблагополучных по заболеваемости брюшным тифом.

#Здоровье
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