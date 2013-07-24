В Пермском крае начнут строительство нового микрорайона на землях фонда РЖС

Posted 24 июля 2013, 03:40
Published 24 июля 2013, 03:40
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Сегодня в Лобаново состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства первого этапа жилого микрорайона на землях федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС).
Группа компаний «Строительные проекты» является победителем аукциона Фонда РЖС на право аренды земельного участка в 28, 3 га. Участок предназначен для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса в Лобаново. Торги состоялись еще в сентябре прошлого года. 25 июня 2013 года ГК «Строительные проекты» получила разрешение на строительство первого этапа жилых домов. Общая площадь первой очереди составит 35,3 тыс. кв. м. Будет построено12 домов высотой 3 этажа.
Сейчас Прикамье сотрудничает с федеральным Фондом РЖС, чтобы вовлечь в оборот больше неиспользуемых федеральных земель.