В Пермском крае начнут строительство нового микрорайона на землях фонда РЖС

Группа компаний «Строительные проекты» является победителем аукциона Фонда РЖС на право аренды земельного участка в 28, 3 га. Участок предназначен для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса в Лобаново. Торги состоялись еще в сентябре прошлого года. 25 июня 2013 года ГК «Строительные проекты» получила разрешение на строительство первого этапа жилых домов. Общая площадь первой очереди составит 35,3 тыс. кв. м. Будет построено12 домов высотой 3 этажа.