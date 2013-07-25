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Posted 25 июля 2013, 05:18

Published 25 июля 2013, 05:18

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Движение по Камскому мосту в Перми запущено. Пробки нет!

25 июля 2013, 05:18
Сюжет
Пермские дороги
Интернет-пользователи радуются открытию моста как дети и выкладывают фотографии движения по всем четырем полосам в социальные сети.

Открыть движение по главному пермскому мосту специалисты «Пермблагоустройства» обещали на этой неделе. На встрече с журналистами главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов 24 июля сообщал, что движение откроется в полном объеме уже на этой неделе, если сооружение удачно пройдет экспертизу.

Точная дата открытия моста не называлась. По словам Чувашова, подрядчик выполнял работы с опережением графика. Снятие ограничений движения планировалось на 25–26 июля.

#Мнения#Авто#Пермские дороги
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