Движение по Камскому мосту в Перми запущено. Пробки нет!

Открыть движение по главному пермскому мосту специалисты «Пермблагоустройства» обещали на этой неделе. На встрече с журналистами главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов 24 июля сообщал, что движение откроется в полном объеме уже на этой неделе, если сооружение удачно пройдет экспертизу.