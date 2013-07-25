Движение по Камскому мосту в Перми запущено. Пробки нет!

Posted 25 июля 2013, 05:18
Published 25 июля 2013, 05:18
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Открыть движение по главному пермскому мосту специалисты «Пермблагоустройства» обещали на этой неделе. На встрече с журналистами главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов 24 июля сообщал, что движение откроется в полном объеме уже на этой неделе, если сооружение удачно пройдет экспертизу.
Точная дата открытия моста не называлась. По словам Чувашова, подрядчик выполнял работы с опережением графика. Снятие ограничений движения планировалось на 25–26 июля.