«Кто такой Навальный?» Пермяки сравнивают оппозиционера с героем романа

Posted 25 июля 2013, 06:39
Published 25 июля 2013, 06:39
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Жители Перми заметили на дорогах города автомобиль Opel с надписью на заднем стекле «Кто такой Навальный?» Хозяин машины объяснил Properm.ru, что это является отсылкой к фразе «Кто такой Джон Голт?» из культового романа американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
Джон Голт, один из главных героев романа, является олицетворением власти индивидуума над серой массой чиновников и бюрократов, которые ничего не создают, но всячески препятствуют реализации планов талантливых бизнесменов.
Напомним, 18 июля блогер и оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к двум годам колонии по делу о хищении 16 млн рублей в КГУП «Кировлес». На следующий день прокурор ходатайствовал об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, так как Навальный официально зарегистрирован в качестве кандидата в мэры Москвы.