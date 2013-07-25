properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2013, 06:39

Published 25 июля 2013, 06:39

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

«Кто такой Навальный?» Пермяки сравнивают оппозиционера с героем романа

25 июля 2013, 06:39
Сюжет
Навальный
Оригинальный способ выразить свое отношение к оппозиционеру выбрал владелец автомобиля Opel Astra.

Жители Перми заметили на дорогах города автомобиль Opel с надписью на заднем стекле «Кто такой Навальный?» Хозяин машины объяснил Properm.ru, что это является отсылкой к фразе «Кто такой Джон Голт?» из культового романа американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

Джон Голт, один из главных героев романа, является олицетворением власти индивидуума над серой массой чиновников и бюрократов, которые ничего не создают, но всячески препятствуют реализации планов талантливых бизнесменов.

Напомним, 18 июля блогер и оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к двум годам колонии по делу о хищении 16 млн рублей в КГУП «Кировлес». На следующий день прокурор ходатайствовал об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, так как Навальный официально зарегистрирован в качестве кандидата в мэры Москвы.

#Общество#Навальный#Фотофакт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика