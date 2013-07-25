«Кто такой Навальный?» Пермяки сравнивают оппозиционера с героем романа

Напомним, 18 июля блогер и оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к двум годам колонии по делу о хищении 16 млн рублей в КГУП «Кировлес». На следующий день прокурор ходатайствовал об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, так как Навальный официально зарегистрирован в качестве кандидата в мэры Москвы.