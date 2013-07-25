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Posted 25 июля 2013, 09:35

Published 25 июля 2013, 09:35

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Решением суда Андрей Головин отстранен от руководства «Бюро городских проектов»

25 июля 2013, 09:35
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми уже назначил «преемника» - Олега Горюнова.

Вчера Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении Андрея Головина от руководства МАУ «Бюро городских проектов», сообщает «Business Class». По версии следствия, Андрей Головин может влиять на своих подчиненных, которые выступают свидетелями по уголовным делам. Департамент Градостроительства и Архитектуры администрации Перми уже назначил нового руководителя — Олега Горюнова.

Напомним, в июне этого года Андрей Головин сообщил Properm.ru, что принял решение покинуть пост руководителя «Бюро Городских Проектов».17 июня чиновник ушел в отпуск, возвращаться из которого не собирался.

Андрей Головин был арестован 11 апреля и помещен в СИЗО, но 16 апреля освобожден под рекордный для Пермского края залог в 20 млн рублей. По мнению следствия, руководитель МАУ «БГП» допустил халатность при заключении контрактов с иностранными фирмами (с голландскими KCAP Architects & Planners и Bureau Alle Hosper, а также с финской «Пуури»), которые принимали участие в разработке мастер-плана города Перми. 13 июня 2013 года Головину предъявлено новое обвинениев растрате 2 тысяч рублей. Сейчас чиновник является фигурантом четырех уголовных дел.

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