Решением суда Андрей Головин отстранен от руководства «Бюро городских проектов»

Андрей Головин был арестован 11 апреля и помещен в СИЗО, но 16 апреля освобожден под рекордный для Пермского края залог в 20 млн рублей. По мнению следствия, руководитель МАУ «БГП» допустил халатность при заключении контрактов с иностранными фирмами (с голландскими KCAP Architects & Planners и Bureau Alle Hosper, а также с финской «Пуури»), которые принимали участие в разработке мастер-плана города Перми. 13 июня 2013 года Головину предъявлено новое обвинениев растрате 2 тысяч рублей. Сейчас чиновник является фигурантом четырех уголовных дел.