Телефонные мошенники обдурили пермячку на 1,5 млн рублей

Posted 25 июля 2013, 12:09
Published 25 июля 2013, 12:09
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о мошенничестве от жительницы Перми краевого центра 1951 года рождения. Пенсионерка сообщила, что неизвестные люди завладели принадлежащими ей деньгами.
В середине июля на сотовый телефон женщины поступил звонок. Злоумышленник представился куратором московской фирмы и пояснил, что пермячке необходимо заплатить двум пайщикам «MMM». В прошлом она являлась одним из вкладчиков финансовой пирамиды, но понесла убытки.
Второй звонок поступил через несколько дней. Фиктивная руководительница лотереи сообщила о большом выигрыше, который потерпевшая якобы может забрать только после уплаты подоходного налога. В результате пенсионерка за две недели разными способами перечислила на счета правонарушителей около полутора миллионов рублей. Не получив обещанного вознаграждения, она обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.