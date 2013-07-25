Телефонные мошенники обдурили пермячку на 1,5 млн рублей

Второй звонок поступил через несколько дней. Фиктивная руководительница лотереи сообщила о большом выигрыше, который потерпевшая якобы может забрать только после уплаты подоходного налога. В результате пенсионерка за две недели разными способами перечислила на счета правонарушителей около полутора миллионов рублей. Не получив обещанного вознаграждения, она обратилась за помощью в полицию.