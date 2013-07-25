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Posted 25 июля 2013, 12:09

Published 25 июля 2013, 12:09

Modified 2 марта 2023, 18:07

Updated 2 марта 2023, 18:07

Телефонные мошенники обдурили пермячку на 1,5 млн рублей

25 июля 2013, 12:09
Сюжет
Кругом обман
Один из звонящих представился куратором московской фирмы, другая — руководительницей лотереи.

В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о мошенничестве от жительницы Перми краевого центра 1951 года рождения. Пенсионерка сообщила, что неизвестные люди завладели принадлежащими ей деньгами.

В середине июля на сотовый телефон женщины поступил звонок. Злоумышленник представился куратором московской фирмы и пояснил, что пермячке необходимо заплатить двум пайщикам «MMM». В прошлом она являлась одним из вкладчиков финансовой пирамиды, но понесла убытки.

Второй звонок поступил через несколько дней. Фиктивная руководительница лотереи сообщила о большом выигрыше, который потерпевшая якобы может забрать только после уплаты подоходного налога. В результате пенсионерка за две недели разными способами перечислила на счета правонарушителей около полутора миллионов рублей. Не получив обещанного вознаграждения, она обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Банки#Кругом обман#Мошенники#Телефонные мошенники
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