Тест-драйв Subaru Forester: смотрим на эволюцию, обретения и потери

Posted 25 июля 2013, 10:00
Published 25 июля 2013, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
Злая ирония судьбы: мы хотели посмотреть на динамику развития «Форестера» на примере трех поколений, но владелец последнего чуть-чуть не доехал до нас. Цель стояла простая: выяснить, «торт» Forester или уже «не торт». Но получается так, что перепрыгиваем мы сразу через одно поколение. По идее, динамика перемен в глаза бросается еще сильнее.
Еще к прошлому поколению Forester растерял чисто «универсальные» черты, изрядно приподнявшись над землей и став типичным форматным кроссовером. В поколении новом силуэт и пропорции сохранились, но пошли перемены по деталировке. Меньше огранки, больше «мускулов»! По сравнению с пред-предыдущим поколением новый Forester кажется крепышом, а в сравнении с прямым предшественником видится чуть более одутловатым.
Зато внутри от поколения к поколению он становится все просторнее и просторнее, вместимее и вместимее. Если десять лет назад сзади было комфортно только безногим, в позапрошлом поколении там уже спокойно мог ехать подросток средних габаритов, то в машинах двух последних поколений сзади стало совсем хорошо. И по части пространства для ног, и по части воздуха над головой.
Просторно и спереди — плечами и локтями с соседом не толкаешься. Архитектура консоли целиком позаимствована у «Импрезы» и XV. Материалы отделки не самые дорогие, цветовое решение офисно-угрюмое.
Минимализм наблюдается во всем: в наборе регулирующих клавиш, в их расположении на консоли и руле. По центру — только управление климатом и экран медиасистемы, а все клавиши на баранке сгруппированы в левой части, преимущественно на спице.
Зато цветных экранов сразу два. Один установлен наверху консоли и прикрыт солнцезащитным козырьком. Помимо отображения сервисной и статистической информации типа расхода топлива, он показывает распределение крутящего момента в реальном времени. Наглядно, конечно, хотя практической пользы мало.
Несмотря на эту новацию, освоиться внутри нового «Форестера» можно за считанные секунды. Эргономика нарочито примитивна и от поколения к поколению не меняется, а оттого ничего не вызывает вопросов или недоумения. Сидели в одном — освоитесь в другом. Вообще в «Форестере» ни разу не сидели — тоже освоитесь.
Посадка водителя понравилась в меньшей степени, чем эргономика. У сиденья классный развитый профиль с хорошей боковой поддержкой и даже намеком на подпор для плеч. Подушка умеренной длины, а вот спинка мягковата в области поясницы и ближе к плечам.
Но если особо не придираться, то внутри — комфортно. Если нет сильного солнцепека, то можно открыть шторку люка: больше света в салоне — больше уюта. Но это так, сопутствующая мелочь. Инженеры на самом деле постарались сделать так, чтобы Forester был уютным на ходу.
Смещение акцента на комфортабельное передвижение сразу бросается в глаза. Точнее — в уши. Новый «Форик» очень тих, даже когда на спидометре уже трехзначные цифры, а под колесами далеко не самый гладкий асфальт. Ничего не шумит из арок, не свистит в районе стоек лобового стекла, не донимает воем из-под капота. Единственный диссонанс в акустическую картину вносит характерный лязг вариатора при активном продавливании акселератора.
|Гидромеханический автомат на автомобилях Subaru в текущем поколении целиком вытеснила бесступенчатая трансмиссия. Не очень равноценная замена, прямо скажем. Управлять тягой в вариаторных машинах по-прежнему неудобно: педаль в полу, а обороты не растут вслед за нею. Приходится искать подход, пробуя разные положения акселератора, чтобы вариатор с мотором поспевали за желаниями водителя.
Настройки шасси тоже смещены в сторону мягкости. Подвески длинноходные, ямы и стыки любых калибров округляют эффективно. Поперечные крены при этом умеренные, а следование траектории — поразительное. Попадая на щербатый кусок полотна Forester проглатывал их молча и оставался на дуге.
Но дубасить на нем на все деньги вряд ли кому-то захочется. Во-первых, тут так тихо и комфортно, что… куда спешить? Во-вторых, при всем желании получится это с трудом. По крайней мере со связкой двухлитрового атмосферника и вариатора. Эта комбинация обеспечивает некий линейный, без всплесков и подхватов, разгон — и только. Подождем, что предложит старшая версия с мотором 2,5 литра.
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Отрадно, что на необкатанной машине при активной езде в режиме «город/трасса/проселки/трасса» расход топлива не поднимался выше 12 л/100 км. Бензин — не ниже АИ-95.
На разбитом проселке и грунтовках всех мастей Forester — в своей стихии. Подвеска позволяет не заморачиваться на счет колейности, ям и кочек — ход на сжатие они выбрать все равно не в силах. Продольная раскачка ощущается — и только, дискомфорта она никакого не приносит.
Но… Все то же самое умеет, в принципе, еще один Subaru — поменьше и другой, который XV. И платформа родственная. Стоит чуть дешевле. В чем тогда соль? В кнопке X-Mode, притаившейся возле селектора трансмиссии.
Она делает внедорожный потенциал «Форестера» недосягаемым, по меньшей мере для младших братьев. С геометрической проходимостью тут полный порядок (свесы короткие, клиренс — 22 см), со всем остальным — тоже. Клавиша X-Mode меняет режим работы трансмиссии, отклика на акселератор, прихватывает буксующее колесо при диагональном вывешивании, позволяет не откатиться назад при штурме косогора. XV так не умеет, он попроще.
Независимо от типа покрытия и скорости, система стабилизации полностью не отключается, но допускает незначительные скольжения. Так что боком выставить его, как в старые-добрые, не получится. Кажется, Forester окончательно утратил хардкорный дух и пылкость юности, уходя все дальше в сторону обывательских представлений о комфорте. Или кажется? Если да — то не мне одному. Один из двух таки добравшихся до нас «форестероводов» подмечает те же моменты.
— Что мне сказать про «Форестер»? На мой вкус, он перестал быть «дутым корейцем», как в прошлом кузове, но так и не обрел свой стиль, как было с конца 90-х и вплоть до середины 2000-х. Он чуть повыше и чуть пошире, чем мой, он нарядный, он напичкан электроникой, он суперуправляемый.
Внутри какая-то куча кнопок и рычагов, призванных сделать его внедорожней, что ли. Я не знаю, как человек сможет это все запомнить и, что более важно, быстро и грамотно использовать. Думаю, большинство, выезжая с асфальта, будет просто жать кнопку «X-drive», справедливо полагая, что превращают паркетник в вездеход.
Да, действительно новый «Форик» классно перераспределяет крутящий момент в зависимости от того, на какой кочке стоит его колесо, и стоит ли оно вообще на тверди. Да, у него удобно включаются пониженные передачи подрулевыми «лепестками». Это полезно, кстати, не только при езде по бездорожью, но и на трассе, когда надо резко дернуть, а мотор-то без турбины, подход другой — поднимать обороты надо! Это что касается комфорта в целом. В частностях же — тоже удобно: начиная от кучи кнопок, настраивающих сиденье, заканчивая привычным для всех встроенным навигатором.
Но новый «Форестер» слишком хорош для моей пятой точки, привыкшей к максимально простому и безотказному перемещению из точки А в точку Б.
Как и прежде, «Форик» дешевым не назовешь. Поставки из Японии — штука такая: на одних пошлинах да утилизационных сборах сколько потратишься… Оттого и базовая цена на двухлитровую машину с механикой и постоянным полным приводом — от 1 148 000 рублей. Доплата за вариатор — 40 000 рублей.
Версия с мотором 2,5 литра стоит от 1 419 000 рублей (механика не положена, только вариатор), а «турбофорик» обойдется не ниже 1 695 000 рублей.
|+
|Просторный салон, высокая плавность хода и точность руления, шумоизоляция
|–
|Простые материалы отделки, связка «2,0 + CVT» — только для тех, кто никуда не спешит.
|Данные приведены для Subaru Forester с мотором 2,0 л и CVT
|Двигатель
|Бензиновый с многоточечным последовательным распределенным впрыском
|Число и расположение цилиндров
|4, оппозитно
|Рабочий объем, см³
|1 995
|Макс. мощность, л.с.
|150/6200
| Макс. крутящий момент,
Нм
|198/42000
|Привод
|Полный
|Коробка передач
|Бесступенчатый вариатор
|Передняя подвеска
|Независимая типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
|Задняя подвеска
|Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
|Передние тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Задние тормоза
|Дисковые
|Максимальная скорость, км/ч
|192
| Время разгона
|11,8
|Размеры, мм
|длина
|4 595
|ширина
|1 795
|высота
|1 735
|колесная база
|2 640
|дорожный просвет
|220
|Снаряженная масса, кг
|1 499
|Шины
|225/60R17
|Объем багажника, л
|до 1 577
|Расход топлива, л/100 км
|городской цикл
|10,6
|загородный цикл
|6,3
|смешанный цикл
|7,9
|Емкость топливного бака, л
|60