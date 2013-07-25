Тест-драйв Subaru Forester: смотрим на эволюцию, обретения и потери

Да, действительно новый «Форик» классно перераспределяет крутящий момент в зависимости от того, на какой кочке стоит его колесо, и стоит ли оно вообще на тверди. Да, у него удобно включаются пониженные передачи подрулевыми «лепестками». Это полезно, кстати, не только при езде по бездорожью, но и на трассе, когда надо резко дернуть, а мотор-то без турбины, подход другой — поднимать обороты надо! Это что касается комфорта в целом. В частностях же — тоже удобно: начиная от кучи кнопок, настраивающих сиденье, заканчивая привычным для всех встроенным навигатором.