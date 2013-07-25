В эпицентре газового сектора: «Кого-то прикрывают, причину запаха мы не узнаем!»

— Это слив. У нас ведь много всяких предприятий, — женщина оборачивается в сторону Мотовилихи. — Но толком ничего не известно, в том и дело! Все то в прокуратуре, то на экспертизе. Приезжали, какие-то пробы брали тут. А воз и ныне там. Никто нам даже не сказал: «Успокойтесь». Была бы возможность бросить работу — уехали бы! А с другой стороны, куда все бросить? Тем более у нас домашние животные любимые есть.