В эпицентре газового сектора: «Кого-то прикрывают, причину запаха мы не узнаем!»

Posted 25 июля 2013, 04:00
Published 25 июля 2013, 04:00
Modified 2 марта 2023, 18:07
Updated 2 марта 2023, 18:07
Официальной версией причины неприятного запаха газа, настигшего Пермь 10 июля, остается слив неизвестного вещества в канализацию на перекрестке улиц Юрша и Старцева. Департамент общественной безопасности Перми на прошлой неделе отчитался о завершении работ по устранению неприятного запаха в ливневой канализации, который стали чувствовать жильцы Садового в прошлый четверг, 18 июля. Журналист Properm.ru выехал в эпицентр газовой «атаки», чтобы понять, как относятся к этому инциденту жители микрорайона.
Планы спутал внезапный дождь. Прячемся от него под козырек дома на ул. Юрша, 56. Спасаясть от дождя к подъезду подбегает Гульназ. Отряхиваясь, женщина соглашается ответить на наши вопросы.
— Вы чувствуете сейчас запах газа?
— Да, особо сильный запах чувствуется после дождя.
— Вы что-то предприняли?
— Я специально ребенка на дачу отправила, чтобы не дышал этим газом. Когда все началось, 10 июля, мы с мужем тоже подумывали уехать. Но ведь это трудно — взять и уехать.
— Что вам известно о причине запаха газа?
— Муж в интернете посмотрел, вроде что-то слили в канализацию, где-то на Старцева. Так ничего и не знаем.
Гульназ открывает дверь в подъезд. Мимо проходит девушка Наташа. Обращаемся с вопросами к ней.
— Особенно сильно запах газа здесь ощущается ночью, — оживляется девушка, — я работаю барменом, приезжаю поздно, и даже в квартире запах чувствуется. Вот вчера ночью готовлю, чай пью, а этот запах все преследует.
Просим Наташу описать запах.
— Он не совсем такой, как от плиты. Как будто с примесями, — передает свои ощущения девушка.
— Голова не кружится?
— Нет, может, я уже привыкла к такому, работая в баре. Многим жильцам плохо. Очень хотелось узнать, что случилось, но я даже не знаю, куда обращаться. С соседями обсуждали, они тоже не знали, что делать. Совместно решили, что, если это какой-то выброс в канализацию, то запах должен пройти сам, — разводит руками наша собеседница.
— Я чувствую запах газа, он тут уже давно, — уверенно говорит Лена, подбегая под спасительный козырек подъезда.
— Тебя родители не эвакуировали?
— Нет, — смеется девочка.
Мимо проходит женщина, замедляя шаг. Долго вглядывается в наши лица.
— Вы журналисты? — спрашивает женщина.
Отвечаем утвердительно.
— Ну слава Богу! — с этими словами женщина подходит к нам и представляется Еленой Владимировной.
— Это ужас! — описывает 10 июля словоохотливая женщина. — Я была на даче, звонит дочка, говорит: «У нас шок, запах газа! Звоню по всем службам и никто не отвечает! Ни «04», ни «02», ни «03!»
— Запах опасен?
— Он действительно опасен для жизни. На днях я видела, как целый день промывали ливневую канализацию, а запах все равно остался! — возмущено махнула рукой Елена Владимировна.
— Что думаете о причинах запаха?
— Это слив. У нас ведь много всяких предприятий, — женщина оборачивается в сторону Мотовилихи. — Но толком ничего не известно, в том и дело! Все то в прокуратуре, то на экспертизе. Приезжали, какие-то пробы брали тут. А воз и ныне там. Никто нам даже не сказал: «Успокойтесь». Была бы возможность бросить работу — уехали бы! А с другой стороны, куда все бросить? Тем более у нас домашние животные любимые есть.
Елена Владимировна предлагает нам пройти к концу дома, к той самой ливневой канализации, которую прочищали от запаха. Отправляемся к колодцам. Вокруг них все изрыто техникой.
Можно не принюхиваться, неприятно разит еще на подходе. Начинает кружить голову.
Возвращаемся на свой «пост», к подъезду. Из него выходит мама с двумя детьми.
Ярослава опаздывает на детский праздник, но, узнав причины нашего интереса, останавливается.
— О запахе я узнала от знакомых, которые живут поблизости. Они посоветовали мне: «Если ты не в городе, в город и не приезжай!», — начинает Ярослава. — Потом о запахе газа мне сказал знакомый полицейский. Это все было еще 10 июля.
— Как вы отреагировали на эти предупреждения?
— Была счастлива, что дети находятся не в городе. Я врач, мне стало очень страшно за их здоровье, — взволнованно говорит Ярослава. — У нас-то полжизни прожито, а у детей еще нет!
— Я въехала на Садовый и сразу началась головная боль, боль в височной области, голос на полтона стал ниже, подсел, — описывает признаки недомогания женщина. — 10 июля был самый тяжелый запах, сейчас он ощущается с периодичностью, но все равно никуда не исчез.
— Ярослава, скажите о своей версии появления запаха.
— Правды мы все равно не узнаем, так же было, когда самолет падал. Поступила информация, что воздух не опасен для здоровья. Но я как врач понимаю, что нам никто и об отдаленных последствиях не скажет. У нас даже женщина в обморок упала. Я не могу считать, что это безвредно, если самочувствие у многих жителей ухудшилось. Подавляющее большинство жильцов никуда не обращалось.
Женщину начинают «тормошить» заскучавшие дети, им хочется быстрее попасть на праздник.
На прощание Ярослава спрашивает, какой информацией и запахе владеем мы. Рассказываем и про меркаптан, и про возможный слив. Женщина внимательно слушивает. После чего советует подойти к охраннику соседней автостоянки — он видел больше, чем остальные жители микрорайона.
Подходим к будке стража порядка.
— О, спасибо! — восторженно встречает наш вопрос престарелый охранник. Мужчина не представляется, говоря, что важно не его имя, а как ужасно пахнет на районе.
— Я только покажу вам, где запах! — ведет нас охранник к сливу, расположенному прямо на проезжей части улицы Юрша.
— Как считаете, из-за чего здесь так пахнет? — интересуемся у нашего «гида».
— Не знаю. Они пришли, здесь почистили. Вроде стало меньше запаха. А сейчас опять!
— Какой это запах?
— Газ, который дома жгем, пропан, — объясняет мужчина.
— Вам самому не страшно?
— Ну люди-то живут… — многозначительно улыбается охранник, и кричит нам вслед. — Вы лучше спросите жителей, вам любой скажет, что последние две недели жить тут просто невозможно!