Космический корабль «Прогресс М-18М» затопили в Тихом океане

От Международной космической станции корабль отстыковался сегодня около 00:44 мск. «Прогресс М-18М» вошел в плотные слои атмосферы, где сгорел почти целиком. Воды достигли лишь тугоплавкие составляющие корабля.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс М-18М», который был отстыкован от российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 00:44 в пятницу, затоплен в Тихом океане, сообщает «Интерфакс-АВН». «Обломки корабля достигли поверхности океана», — сообщает представитель космического агентства. Воды достигли только тугоплавкие элементы корабля, не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы. Обломки упали примерно в 4140 км от столицы Новой Зеландии города Веллингтон. На смену «Прогрессу М-18М» в воскресенье с Байконура стартует новый грузовой корабль — «Прогресс М-20М».