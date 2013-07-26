Космический корабль «Прогресс М-18М» затопили в Тихом океане

Posted 26 июля 2013, 04:13
Published 26 июля 2013, 04:13
Modified 2 марта 2023, 18:06
Updated 2 марта 2023, 18:06
Транспортный грузовой корабль «Прогресс М-18М», который был отстыкован от российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 00:44 в пятницу, затоплен в Тихом океане, сообщает «Интерфакс-АВН».
«Обломки корабля достигли поверхности океана», — сообщает представитель космического агентства.
Воды достигли только тугоплавкие элементы корабля, не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы. Обломки упали примерно в 4140 км от столицы Новой Зеландии города Веллингтон.
На смену «Прогрессу М-18М» в воскресенье с Байконура стартует новый грузовой корабль — «Прогресс М-20М».