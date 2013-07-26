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Posted 26 июля 2013, 04:13

Published 26 июля 2013, 04:13

Modified 2 марта 2023, 18:06

Updated 2 марта 2023, 18:06

Космический корабль «Прогресс М-18М» затопили в Тихом океане

26 июля 2013, 04:13
От Международной космической станции корабль отстыковался сегодня около 00:44 мск. «Прогресс М-18М» вошел в плотные слои атмосферы, где сгорел почти целиком. Воды достигли лишь тугоплавкие составляющие корабля.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс М-18М», который был отстыкован от российского сегмента Международной космической станции (МКС) в 00:44 в пятницу, затоплен в Тихом океане, сообщает «Интерфакс-АВН».

«Обломки корабля достигли поверхности океана», — сообщает представитель космического агентства.

Воды достигли только тугоплавкие элементы корабля, не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы. Обломки упали примерно в 4140 км от столицы Новой Зеландии города Веллингтон.

На смену «Прогрессу М-18М» в воскресенье с Байконура стартует новый грузовой корабль — «Прогресс М-20М».

#Космический корабль
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