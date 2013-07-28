Секс-меньшинства проведут парад в день открытия Олимпиады в Сочи

«Проведением прайда в день открытия олимпиады мы выведем на чистую воду не только лицемеров в российской власти. Мы также покажем лицемерие МОК, который похерил Прайд-хаус в Сочи и вошел в дискриминационный сговор с российскими властями. Мы также покажем лицемерие и бесполезность ЕСПЧ, который так и не рассмотрел нашу жалобу на незаконный отказ в регистрации Прайд-хауса в Сочи», — написал он.