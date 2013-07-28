Секс-меньшинства проведут парад в день открытия Олимпиады в Сочи

Posted 28 июля 2013,, 17:37
Published 28 июля 2013,, 17:37
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В день открытия зимней Олимпиады в Сочи, 7 февраля, российское ЛГБТ*-сообщество проведет гей-парад, сообщил в своем твиттере гей-активист Николай Алексеев.
«Проведением прайда в день открытия олимпиады мы выведем на чистую воду не только лицемеров в российской власти. Мы также покажем лицемерие МОК, который похерил Прайд-хаус в Сочи и вошел в дискриминационный сговор с российскими властями. Мы также покажем лицемерие и бесполезность ЕСПЧ, который так и не рассмотрел нашу жалобу на незаконный отказ в регистрации Прайд-хауса в Сочи», — написал он.
XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. XI Паралимпийские зимние игры состоятся 7–16 марта.
* Движение признано экстремистским в России.