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Posted 29 июля 2013, 08:17

Published 29 июля 2013, 08:17

Modified 9 января, 13:48

Updated 9 января, 13:48

Письмо с жалобами в адрес Хузина опубликовано на религиозном сайте

29 июля 2013, 08:17
На новостном ресурсе опубликовано письмо, адресованное директору «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Александру Жданову. В нем мусульманская община Пермского края указывает на то, что Хузин ведет себя аморально и расточительно.

В адрес редакции Ансар.Ru поступило открытое письмо, адресованное директору некоммерческого фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования» Александру Жданову. Автор письма — Расуль Тавдиряков указывает на то, что прикамский муфтий ведет аморальный образ жизни, ездит на автомобиле «LEXUS», стоимостью 5 млн. рублей, владеет яхтой, снегоходами и другой непотребной роскошью.

«В июне сего года я прибыл в Пермский край, по поручению муфтия Мухаммада-хаджи Рахимова, в качестве инспектора, для ознакомления с работой общин, входящих в РАИС (Всероссийский муфтият), — пишет Тавдиряков. — После общения с имамами и прихожанами мечетей, а так же руководителями национальных общин, обнажились многие факты из деятельности Духовного Управления Мусульман Пермского Края и его руководства. Имамы мечетей не получают зарплату уже 8 месяцев, при том, что она составляла всего лишь 1300 рублей, в то время как сам муфтий ездит на автомобиле „LEXUS“, стоимостью 5 млн. рублей, владеет яхтой, снегоходами и другой непотребной роскошью».

 

Из письма Расуля Тавдирякова: Муфтий Хузин не способен критически оценивать свои действия и поступки, вокруг себя видит мир в черном свете. Всех несогласных с его деструктивной политикой, одним махом пера, записывает в экстремистов и ваххабитов. Не зная меня лично, в первый же день моего пребывания на Пермской земле, он сразу же наименовал меня в своем блоге «посланцем ваххабитов». Такие же ярлыки он навешивает на других уважаемых муфтиев, общественных деятелей, представителей власти и силовых ведомств. Иногда такое «имянаречение» переходит все мыслимые границы. Так, он совместно с господином Фаридом Салманом, объявил уважаемого мухтасиба Кунгурского района, отслужившего всю свою жизнь нашей Родине, «вероотступником, вышедшим из Ислама».

 

Имамы и простые прихожане потеряли доверие к муфтию, в следствии его аморального образа жизни, идущий в разрез с привычными представлениями о священнослужителях. Слово «Хузин» уже стало нарицательным. Привычным делом стало слышать истории про очередные скандалы, с участием Мухамедгали хазрата. Такое порочное поведение муфтия, а так же постоянные угрозы, запугивания и обвинения побудили имамов обратиться к губернатору с просьбой оказать содействие в разрешении проблем, сложившихся в ДУМ ПК.

Просим Вас не остаться безучастным к судьбе мусульманской общины Пермского края, защитить мусульманских служителей от клеветы в их адрес со стороны муфтия Мухамедгали Хузина, а так же провести собрание-съезд мусульман, с целью определить дальнейшую судьбу мухтасибатов, входящих в ДУМ ПК.

Напомним, ранее имамы-мухатсибы направили обращение к губернатору Пермского края Виктору Басаргину с просьбой повлиять на сложившуюся в краевом мусульманском обществе ситуацию. В обращении говорится о «полной моральной и нравственной деградации муфтия», о его провокационных заявлениях, нарушающих мир и согласие в краевой мусульманской умме, о проблемах, созданных муфтием Хузиным в отношениях мусульман с властью и с другими религиозными конфессиями. Авторы обращения просят губернатора Басаргина помочь сохранить краевое Духовное управление мусульман от раскола и провести съезд имамов, на котором должны разрешиться все конфликтные вопросы.

#Общество
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