Письмо с жалобами в адрес Хузина опубликовано на религиозном сайте

«В июне сего года я прибыл в Пермский край, по поручению муфтия Мухаммада-хаджи Рахимова, в качестве инспектора, для ознакомления с работой общин, входящих в РАИС (Всероссийский муфтият), — пишет Тавдиряков. — После общения с имамами и прихожанами мечетей, а так же руководителями национальных общин, обнажились многие факты из деятельности Духовного Управления Мусульман Пермского Края и его руководства. Имамы мечетей не получают зарплату уже 8 месяцев, при том, что она составляла всего лишь 1300 рублей, в то время как сам муфтий ездит на автомобиле „LEXUS“, стоимостью 5 млн. рублей, владеет яхтой, снегоходами и другой непотребной роскошью».