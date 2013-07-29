Письмо с жалобами в адрес Хузина опубликовано на религиозном сайте

Posted 29 июля 2013, 08:17
Published 29 июля 2013, 08:17
Modified 9 января, 13:48
Updated 9 января, 13:48
В адрес редакции Ансар.Ru поступило открытое письмо, адресованное директору некоммерческого фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования» Александру Жданову. Автор письма — Расуль Тавдиряков указывает на то, что прикамский муфтий ведет аморальный образ жизни, ездит на автомобиле «LEXUS», стоимостью 5 млн. рублей, владеет яхтой, снегоходами и другой непотребной роскошью.
«В июне сего года я прибыл в Пермский край, по поручению муфтия Мухаммада-хаджи Рахимова, в качестве инспектора, для ознакомления с работой общин, входящих в РАИС (Всероссийский муфтият), — пишет Тавдиряков. — После общения с имамами и прихожанами мечетей, а так же руководителями национальных общин, обнажились многие факты из деятельности Духовного Управления Мусульман Пермского Края и его руководства. Имамы мечетей не получают зарплату уже 8 месяцев, при том, что она составляла всего лишь 1300 рублей, в то время как сам муфтий ездит на автомобиле „LEXUS“, стоимостью 5 млн. рублей, владеет яхтой, снегоходами и другой непотребной роскошью».
Напомним, ранее имамы-мухатсибы направили обращение к губернатору Пермского края Виктору Басаргину с просьбой повлиять на сложившуюся в краевом мусульманском обществе ситуацию. В обращении говорится о «полной моральной и нравственной деградации муфтия», о его провокационных заявлениях, нарушающих мир и согласие в краевой мусульманской умме, о проблемах, созданных муфтием Хузиным в отношениях мусульман с властью и с другими религиозными конфессиями. Авторы обращения просят губернатора Басаргина помочь сохранить краевое Духовное управление мусульман от раскола и провести съезд имамов, на котором должны разрешиться все конфликтные вопросы.