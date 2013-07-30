Сбербанк приступил к выдаче льготных автокредитов

В соответствии с информацией, опубликованной Министерством промышленности и торговли РФ, кредит в рамках данной программы предоставляется на новые автомобили стоимостью не более 750 тысяч рублей, полная масса которых не превышает 3,5 тонны. Кредит выдается в рублях на срок до 3-х лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости автомобиля.