properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2013, 09:07

Published 30 июля 2013, 09:07

Modified 9 января, 14:21

Updated 9 января, 14:21

Сбербанк приступил к выдаче льготных автокредитов

30 июля 2013, 09:07
В рамках государственной программой можно оформить кредит по ставке от 8% годовых.

Сбербанк предлагает своим клиентам воспользоваться льготной кредитной ставкой в рамках государственной программы субсидирования автокредитов по ставке от 8% годовых.

В соответствии с информацией, опубликованной Министерством промышленности и торговли РФ, кредит в рамках данной программы предоставляется на новые автомобили стоимостью не более 750 тысяч рублей, полная масса которых не превышает 3,5 тонны. Кредит выдается в рублях на срок до 3-х лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости автомобиля.

«Сбербанк, безусловно, поддерживает программу Правительства и готов обеспечить своим клиентам максимально оперативный и качественный сервис», — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Василий Палаткин.

Для подачи заявки на получение льготного автокредита достаточно обратиться в офис Сбербанка или к любому из автодилеров — партнеров по автокредитованию. Процедура оформления кредита проста и удобна. В рамках программы клиенты могут воспользоваться автокредитом без подтверждения дохода и занятости. Сроки принятия решения — от 2 часов.

Размер кредитной ставки по программе зависит от срока кредита, марки кредитуемого автомобиля, а также категории заемщика. Диапазон предлагаемых ставок — от 8% до 10% годовых.

За первое полугодие Западно-Уральским банком Сбербанка России выдано более 3 тыс. автокредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей, средняя сумма кредита составила 400 тыс. рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика