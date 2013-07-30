Сбербанк приступил к выдаче льготных автокредитов

Posted 30 июля 2013, 09:07
Published 30 июля 2013, 09:07
Modified 9 января, 14:21
Updated 9 января, 14:21
Сбербанк предлагает своим клиентам воспользоваться льготной кредитной ставкой в рамках государственной программы субсидирования автокредитов по ставке от 8% годовых.
В соответствии с информацией, опубликованной Министерством промышленности и торговли РФ, кредит в рамках данной программы предоставляется на новые автомобили стоимостью не более 750 тысяч рублей, полная масса которых не превышает 3,5 тонны. Кредит выдается в рублях на срок до 3-х лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости автомобиля.
«Сбербанк, безусловно, поддерживает программу Правительства и готов обеспечить своим клиентам максимально оперативный и качественный сервис», — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Василий Палаткин.
Для подачи заявки на получение льготного автокредита достаточно обратиться в офис Сбербанка или к любому из автодилеров — партнеров по автокредитованию. Процедура оформления кредита проста и удобна. В рамках программы клиенты могут воспользоваться автокредитом без подтверждения дохода и занятости. Сроки принятия решения — от 2 часов.
Размер кредитной ставки по программе зависит от срока кредита, марки кредитуемого автомобиля, а также категории заемщика. Диапазон предлагаемых ставок — от 8% до 10% годовых.
За первое полугодие Западно-Уральским банком Сбербанка России выдано более 3 тыс. автокредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей, средняя сумма кредита составила 400 тыс. рублей.