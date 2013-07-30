Сегодня на площади перед Театром-Театром начнется монтаж восьмиметровой елки

Во время кастинга, который начнется в 22.00, всем участникам раздадут праздничную атрибутику — новогоднюю мишуру и светящиеся палочки. Специально для съемок, которые состоятся с 23.00 до часа ночи, на площадь доставят три скайлифта и 30-метровую стрелу. Пермяки должны будут выстроиться в букву «Д», которая станет частью поздравительной фразы «С Новым годом!»