Сегодня на площади перед Театром-Театром начнется монтаж восьмиметровой елки

Posted 30 июля 2013, 07:13
Published 30 июля 2013, 07:13
Modified 2 марта 2023, 18:04
Updated 2 марта 2023, 18:04
Сегодня, 30 июля, на площади перед Пермским академическим Театром -Театром начнется монтаж 8-метровой елки, а тысяча квадратных метров синтепона превратится в искусственный снег.
Каждый желающий пермяк сможет поучаствовать в съемках фильма, если придет на площадь перед театром 1 августа в десять часов вечера в зимней одежде с любым другим зимним инвентарем.
Во время кастинга, который начнется в 22.00, всем участникам раздадут праздничную атрибутику — новогоднюю мишуру и светящиеся палочки. Специально для съемок, которые состоятся с 23.00 до часа ночи, на площадь доставят три скайлифта и 30-метровую стрелу. Пермяки должны будут выстроиться в букву «Д», которая станет частью поздравительной фразы «С Новым годом!»
Вместе с пермяками на экране появится одна из актрис фильма «Елки-3», звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич. Премьера фильма запланирована на 26 декабря.