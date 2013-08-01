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Posted 1 августа 2013, 04:53

Published 1 августа 2013, 04:53

Modified 2 марта 2023, 18:03

Updated 2 марта 2023, 18:03

Житель Владимирской области украл у пермской торговой сети 14,7 млн

1 августа 2013, 04:53
Мужчина совершил преступление, воспользовавшись служебными полномочиями и злоупотребив доверием.

Сотрудниками пермской полиции задержан житель Владимирской области, возглавлявший в Перми магазин по продаже инструментов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Пермскому краю.

27-летний мужчина подозревается в хищении денег, принадлежащих торговой сети. С апреля 2012 по март текущего года компании был причинен ущерб в размере более 14,7 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

#Общество#Хищение
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